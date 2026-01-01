Nasazení Browserless instalací jedním kliknutím.
Headless Chrome jako služba s REST a WebSocket API pro web scraping, generování PDF a automatizované testování.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Browserless vytvořit
Browserless přeměňuje bezhlavý Chrome na síťově dostupnou službu, čímž odstraňuje složitost správy procesů prohlížeče, úniků paměti a konfliktů závislostí uvnitř vašich vlastních aplikací. Vývojáři se připojují prostřednictvím REST API nebo WebSocketu pomocí Puppeteer, Playwright nebo Selenium – Browserless automaticky zpracovává životní cyklus relací, čištění zdrojů a souběžné spouštění.
Vlastní hosting na VPS vám dává úplnou kontrolu nad konfigurací prohlížeče, uživatelskými agenty a nastavením proxy, a zároveň eliminuje poplatky za požadavek účtované cloudovými službami pro automatizaci prohlížečů. Citlivá logika scrapingu a extrahovaná data zůstávají ve vaší vlastní infrastruktuře a můžete doladit limity souběžnosti tak, aby odpovídaly dostupným zdrojům.
Hlavní funkce Browserless
REST a WebSocket API
Ovládejte Chrome programově přes HTTP nebo WebSocket, kompatibilní s Puppeteer, Playwright a Selenium bez změny vašeho stávajícího kódu.
PDF a generování snímků obrazovky
Vykreslete libovolnou URL nebo HTML do pixelově přesného PDF nebo snímku obrazovky s flexibilními možnostmi zobrazení, velikosti papíru a cílení na prvky.
Souběžná správa relací
Browserless zařazuje do fronty a spravuje více paralelních relací prohlížeče, automaticky uvolňuje zdroje, aby vašemu hostiteli nikdy nedošla paměť.
Tokenová autentizace
Předem vygenerovaný API token omezuje přístup k vaší prohlížečové službě, čímž zabraňuje neoprávněnému použití vašich výpočetních zdrojů.
Scraping vykreslený JavaScriptem
Spouští kompletní klientský JavaScript na cílových stránkách, což umožňuje extrahovat data z SPA a dynamicky načteného obsahu, ke kterému se statické scrappery nemohou dostat.
Proč provozovat Browserless u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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