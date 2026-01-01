Nasaďte TinyAuth jedním kliknutím.
Lehký Traefik forward-auth middleware, který přidává přihlašovací obrazovku k jakékoli self-hostované aplikaci s jediným štítkem.
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Co všechno můžete s produktem TinyAuth vytvořit
TinyAuth je lehký, self-hostovaný autentizační middleware, který přidává přihlašovací obrazovku jakékoli aplikaci běžící za reverzní proxy Traefik. Na rozdíl od plnohodnotných poskytovatelů identit je TinyAuth jediný binární soubor v Go, podporovaný SQLite, nasaditelný během několika sekund s minimální konfigurací. Jediný štítek middleware v souboru Docker Compose jakékoli aplikace stačí k zabezpečení přístupu pomocí uživatelského jména a hesla nebo přihlášení přes OAuth.
Vlastní hosting TinyAuth na vašem VPS znamená, že každá aplikace, kterou nasadíte — dashboardy, vývojářské nástroje, monitorovací služby — sdílí jednu autentizační vrstvu, aniž by tyto služby byly veřejně vystaveny. Integrace OAuth s Googlem, GitHubem a jakýmkoli poskytovatelem OIDC umožňuje členům týmu přihlásit se pomocí stávajících přihlašovacích údajů a vestavěná podpora TOTP přidává dvoufaktorovou autentizaci, aniž by vyžadovala další službu.
Hlavní funkce TinyAuth
Traefik Forward Auth
Přidejte přihlašovací zeď k jakékoli aplikaci směrované přes Traefik přidáním jediného štítku middleware — nejsou vyžadovány žádné změny chráněné aplikace.
Podpora poskytovatele OAuth
Povolit přihlášení přes Google, GitHub nebo jakéhokoli poskytovatele kompatibilního s OIDC, aby členové týmu používali stávající přihlašovací údaje namísto správy samostatných hesel.
TOTP Dvoufaktorové ověřování
Přidejte časově omezená jednorázová hesla k jakémukoli účtu a posílíte přístup k vlastním aplikacím, aniž byste museli nasazovat vyhrazenou službu 2FA.
Sdílení cookie subdomén
Jediné přihlášení TinyAuth pokrývá všechny aplikace hostované na subdoménách stejné domény, takže se uživatelé autentizují jednou a volně se pohybují napříč celým systémem.
Žádné externí závislosti
Běží jako jediný binární soubor s úložištěm SQLite — nevyžaduje Redis, PostgreSQL ani LDAP, čímž udržuje minimální nároky na zdroje na jakémkoli tarifu VPS.
Proč provozovat TinyAuth u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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