Implementujte WeKnora jedním kliknutím.
Open-source znalostní platforma LLM, která přeměňuje dokumenty na dotazovatelný RAG, uvažujícího agenta a samoúdržbovou wiki.
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Co všechno můžete s produktem WeKnora vytvořit
WeKnora je open-source znalostní framework poháněný LLM od společnosti Tencent, který transformuje roztříštěné dokumenty do dotazovatelných, logicky uvažujících znalostních aktiv. Kombinuje dotazování založené na RAG, agenta ReAct pro vícestupňové uvažování a režim Wiki, který destiluje nezpracované dokumenty do samoobslužné markdownové znalostní báze s interaktivním znalostním grafem.
Vlastní hostování WeKnory na vašem vlastním VPS udržuje proprietární dokumenty, embeddingy a historii konverzací zcela pod vaší kontrolou. Připojte se k libovolnému z více než dvaceti poskytovatelů LLM – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude nebo lokálním modelům Ollama – a vyberte si z několika vektorových backendů, aniž byste odesílali citlivá data službám třetích stran.
Hlavní funkce WeKnora
Wiki režim
Agenti zpracovávají nezpracované dokumenty do samo-udržovací markdownové znalostní báze s interaktivním grafem znalostí pro procházení vztahů mezi koncepty.
Agent ReAct
Vícekrokový uvažující agent autonomně orchestrates dohledávání, nástroje MCP a webové vyhledávání k řešení složitých dotazů, které jednorázový RAG nedokáže zodpovědět.
Hloubkové parsování dokumentů
Extrakce s ohledem na rozložení zvládá více než deset formátů včetně PDF, Wordu, Excelu, PowerPointu a naskenovaných obrázků při zachování tabulek, obrázků a struktury.
Podpora Multi-LLM
Připojte více než dvacet poskytovatelů LLM včetně OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude a lokálních modelů Ollama, aniž byste se vázali na jednoho dodavatele nebo museli provádět reindexaci.
Vyhledávání grafu znalostí
Volitelná integrace GraphRAG a Neo4j umožňuje mezidokumentové uvažování a dotazy na vztahy nad rámec toho, co podporuje ploché vektorové vyhledávání.
Automatická synchronizace integrací
Stahujte dokumenty přímo z Feishu, Notion a Yuque, abyste udrželi svou znalostní bázi v souladu se systémy, které váš tým již používá.
Proč provozovat WeKnora u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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