Implementujte Organizr s instalací na jedno kliknutí.
Organizátor služeb HTPC a homelab, který načítá všechny záložky pro vaše vlastní hostované služby v jednotném webovém rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem Organizr vytvořit
Organizr je dashboard pro samoobslužné služby, který nahrazuje desítky záložek prohlížeče jediným rozhraním založeným na záložkách. Namísto přepínání mezi více záložkami prohlížeče pro správu Sonarr, Radarr, Plex a dalších homelabových služeb je Organizr všechny načítá jako záložky iFrame na jedné webové stránce – s integrovanými uživatelskými účty, řízením přístupu a omezeními pro hosty.
Díky podpoře autentizace Plex, Emby a LDAP, neomezeným uživatelským skupinám a integraci Nginx auth_request Organizr přesahuje jednoduchou stránku s odkazy. Funguje jako odlehčená přístupová vrstva pro celý váš samoobslužný stack, což vám umožňuje udělit konkrétním uživatelům nebo hostům přístup pouze k záložkám, které si vyberete.
Hlavní funkce Organizr
Záložkové rozhraní
Načtěte jakoukoli samoobslužnou službu jako kartu iFrame, což vám poskytne jednu sjednocenou stránku pro správu celého svého homelabu bez přepínání záložek prohlížeče.
Uživatelské skupiny a řízení přístupu
Vytvořte neomezené uživatelské skupiny a ovládejte, které záložky může každá skupina vidět – včetně přístupu pro hosty pouze pro čtení pro sdílené služby.
Podpora více autentizací
Ověřujte uživatele pomocí přihlašovacích údajů Plex, Emby, LDAP nebo sFTP kromě místních účtů Organizr.
Integrace autentizace Nginx
Použijte Organizr jako poskytovatele auth_request pro Nginx, přidáním ochrany přihlášení ve stylu SSO ke službám, které postrádají vestavěné ověřování.
Přizpůsobitelné motivy
Plná kontrola barevné palety vám umožňuje přizpůsobit Organizr tak, aby odpovídal vašemu brandingu nebo preferované tmavé/světlé estetice.
Podpora Fail2ban
Nativní integrace Fail2ban chrání vaše přihlášení do Organizr proti útokům hrubou silou s automatickým blokováním IP adres.
Proč provozovat Organizr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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