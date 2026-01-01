Sleva až 69 % na Tududi

Implementujte Tududi jedním kliknutím.

Vlastní hostovaný správce úkolů a projektů s CalDAV synchronizací, opakujícími se úkoly a OIDC ověřováním.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Tududi jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Tududi vytvořit

Tududi je self-hostovaná aplikace pro produktivitu určená ke správě úkolů, projektů, oblastí a poznámek v přehledné hierarchické struktuře. Přesahuje základní seznamy úkolů díky plnohodnotnému systému opakujících se úkolů, synchronizaci CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integraci s Telegramem pro vytváření úkolů a denní souhrny a volitelnému OIDC/SSO pro týmové nasazení. Rozhraní podporuje 24 jazyků a tmavý/světlý režim.

Při vlastním hostování Tududi zůstávají vaše data úkolů zcela na vašem vlastním serveru – bez předplatného, těžby dat a přístupu třetích stran k vašim projektům a poznámkám. Protože běží na SQLite, není třeba spravovat žádnou samostatnou databázovou službu: jeden kontejner, dva svazky a váš nástroj pro produktivitu běží za HTTPS.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Tududi

Hierarchie projektů a oblastí

Organizujte úkoly v rámci projektů, seskupujte projekty do oblastí a sledujte průběh dílčích úkolů – to vše v jediném přehledném rozhraní.

Synchronizace CalDAV

Synchronizujte úkoly obousměrně s jakýmkoli CalDAV-kompatibilním klientem: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird a další.

Jádro pro opakující se úkoly

Naplánujte úkoly k opakování denně, týdně, měsíčně nebo podle vlastních vzorů s automatickým generováním budoucích instancí.

Integrace Telegramu

Vytvářejte úkoly a dostávejte denní souhrny prostřednictvím bota Telegramu, aniž byste museli otevírat webové rozhraní.

Podpora OIDC a SSO

Autentizujte se pomocí Google, Okta, Keycloak, Azure AD nebo jakéhokoli poskytovatele OpenID Connect pro týmová nasazení.

Proč provozovat Tududi u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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