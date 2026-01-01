Implementujte Tududi jedním kliknutím.
Vlastní hostovaný správce úkolů a projektů s CalDAV synchronizací, opakujícími se úkoly a OIDC ověřováním.
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Co všechno můžete s produktem Tududi vytvořit
Tududi je self-hostovaná aplikace pro produktivitu určená ke správě úkolů, projektů, oblastí a poznámek v přehledné hierarchické struktuře. Přesahuje základní seznamy úkolů díky plnohodnotnému systému opakujících se úkolů, synchronizaci CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integraci s Telegramem pro vytváření úkolů a denní souhrny a volitelnému OIDC/SSO pro týmové nasazení. Rozhraní podporuje 24 jazyků a tmavý/světlý režim.
Při vlastním hostování Tududi zůstávají vaše data úkolů zcela na vašem vlastním serveru – bez předplatného, těžby dat a přístupu třetích stran k vašim projektům a poznámkám. Protože běží na SQLite, není třeba spravovat žádnou samostatnou databázovou službu: jeden kontejner, dva svazky a váš nástroj pro produktivitu běží za HTTPS.
Hlavní funkce Tududi
Hierarchie projektů a oblastí
Organizujte úkoly v rámci projektů, seskupujte projekty do oblastí a sledujte průběh dílčích úkolů – to vše v jediném přehledném rozhraní.
Synchronizace CalDAV
Synchronizujte úkoly obousměrně s jakýmkoli CalDAV-kompatibilním klientem: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird a další.
Jádro pro opakující se úkoly
Naplánujte úkoly k opakování denně, týdně, měsíčně nebo podle vlastních vzorů s automatickým generováním budoucích instancí.
Integrace Telegramu
Vytvářejte úkoly a dostávejte denní souhrny prostřednictvím bota Telegramu, aniž byste museli otevírat webové rozhraní.
Podpora OIDC a SSO
Autentizujte se pomocí Google, Okta, Keycloak, Azure AD nebo jakéhokoli poskytovatele OpenID Connect pro týmová nasazení.
Proč provozovat Tududi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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