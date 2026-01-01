Nasaďte Kimai jednoklikovou instalací.
Bezplatná open-source platforma pro sledování času pro freelancery, agentury a týmy k evidenci fakturovatelných hodin a vystavování faktur.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kimai vytvořit
Kimai je osvědčená open-source aplikace pro sledování času, která freelancerům, agenturám a firmám poskytuje spolehlivý způsob, jak evidovat fakturovatelné hodiny, spravovat klientské projekty a vytvářet přesné faktury. Díky přehlednému webovému rozhraní, podpoře více uživatelů a oprávněním založeným na rolích se škáluje od samostatného vývojáře sledujícího svůj vlastní čas až po agenturu koordinující desítky členů týmu napříč mnoha klienty.
Na rozdíl od SaaS nástrojů pro sledování času, které účtují za každého uživatele, znamená vlastní hostování Kimai na svém VPS žádné opakované poplatky za předplatné a úplné vlastnictví vašich časových záznamů a fakturačních dat. Tato šablona zahrnuje MySQL pro odolné úložiště připravené pro produkci.
Hlavní funkce Kimai
Sledování fakturovatelných hodin
Spouštějte a zastavujte časovače nebo zadávejte hodiny ručně u jakéhokoli klienta, projektu nebo aktivity pro přesné záznamy fakturace.
Generování faktur
Vytvářejte faktury přímo ze sledovaných časových záznamů bez exportu do samostatného nástroje.
Podrobné reportování
Filtrujte reporty podle uživatele, projektu, klienta nebo časového období, abyste pochopili využití a podpořili fakturaci klientů.
Rozšiřitelnost pluginů
Rozšiřte Kimai o komunitní pluginy pro vlastní pracovní postupy, integrace a další exportní formáty.
Proč provozovat Kimai u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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