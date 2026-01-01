Implementujte Dkron s instalací na jedno kliknutí.
Distribuovaný, chybovzdorný plánovač úloh s webovým UI a vestavěným clusterováním pro vysoce spolehlivé cron úlohy.
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Co všechno můžete s produktem Dkron vytvořit
Dkron je open-source distribuovaný systém pro plánování úloh napsaný v Go, který nahrazuje tradiční cron chybově odolnou alternativou s podporou clusteru. Na rozdíl od cronu na jednom hostiteli Dkron využívá konsenzuální protokol Raft a vrstvu členství založenou na protokolu gossip, díky čemuž úlohy běží dál i při selhání jednotlivých uzlů, čímž eliminuje jediný bod selhání, který trápí klasické crontaby.
Vlastní hostování Dkronu na vašem VPS udržuje plány, historii spuštění a datové balíčky úloh pod vaší kontrolou a zároveň zpřístupňuje vestavěné webové uživatelské rozhraní, REST API a HTTP/shell exekutory pro spouštění skriptů, webhooků a externích příkazů. Zabudovaný úložný engine eliminuje potřebu jakékoli externí databáze, čímž se nasazení stává jediným kontejnerem s trvalým datovým svazkem pro stav Raft a historii úloh.
Hlavní funkce Dkron
Plánování odolné proti chybám
Konsensus založený na Raftu udržuje vaše cron úlohy v chodu i přes selhání uzlů, restarty a problémy se sítí bez ručního zásahu.
Integrované webové UI
Spravujte úlohy, kontrolujte historii spuštění a spouštějte je z čistého rozhraní prohlížeče, aniž byste ručně psali soubory crontab.
REST API a webhooks
Vytvářejte, aktualizujte a spouštějte úlohy programově z CI pipeline, skriptů nebo externích systémů prostřednictvím verzovaného HTTP API.
Zásuvné vykonavatelé
Spouštějte shell příkazy, HTTP požadavky, gRPC volání nebo NATS zprávy jako plánované úlohy pomocí vestavěných pluginů exekutoru.
Nativní úložné jádro
Úložiště založené na BoltDB je dodáváno s binárním souborem, čímž eliminuje potřebu externích databází, jako jsou etcd, Consul nebo PostgreSQL.
Clusterová architektura
Začněte jako jeden uzel a škálujte horizontálně připojením dalších serverů a agentů, jak poroste vaše zátěž.
Proč provozovat Dkron u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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