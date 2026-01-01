Implementujte Kapowarr jedním kliknutím.
Samoobslužný správce knihovny komiksů, který automaticky stahuje, organizuje a spravuje vaši digitální sbírku komiksů.
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Co všechno můžete s produktem Kapowarr vytvořit
Kapowarr je správce knihovny komiksů s vlastním hostováním, vytvořený pro ekosystém arr, navržený k automatizaci stahování, přejmenování a organizace digitálních komiksových čísel, svazků a grafických románů. Podobně jako Sonarr pro televizní pořady nebo Radarr pro filmy, vám Kapowarr umožňuje přidávat tituly, které chcete sledovat, a poté automaticky vyhledává a stahuje nová čísla, jakmile se stanou dostupnými z řady podporovaných zdrojů.
Aplikace dokáže importovat stávající knihovny komiksů, převádět formáty souborů a organizovat soubory podle přizpůsobitelných schémat pojmenování. Spuštění Kapowarru na VPS udržuje vaši knihovnu přístupnou odkudkoli a zároveň automatizuje údržbové práce, které by jinak vyžadovaly neustálé manuální úsilí.
Hlavní funkce Kapowarr
Automatické stahování problémů
Přidejte svazky, které chcete sledovat, a Kapowarr automaticky vyhledává a stahuje nová vydání, jakmile jsou vydána.
Import a organizace knihovny
Importujte stávající knihovnu komiksů a nechte Kapowarr přejmenovat, přesunout a uspořádat soubory podle vašeho preferovaného schématu pojmenování.
Vícezrojové stahování
Stahujte z odkazů DDL, Pixeldrain, Mega a mnoha dalších zdrojů s nastavitelnými preferencemi kvality a formátu.
Převod formátu
Automaticky rozbalte a převeďte stažené archivní soubory do preferovaného komiksového formátu během procesu importu.
Manuální a automatické vyhledávání
Použijte monitorované vyhledávání jedním kliknutím k automatickému získání celých svazků, nebo procházejte a vybírejte konkrétní vydání pomocí ručního vyhledávání.
Proč provozovat Kapowarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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