Nainstalujte Web-Check jedním kliknutím.
OSINT nástroj pro komplexní analýzu webových stránek pokrývající DNS, SSL, porty, bezpečnostní hlavičky a použité technologie v rámci jednoho vyhledávání.
Vyberte si VPS balíček pro Web-Check
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Web-Check vytvořit
Web-Check je open-source nástroj pro OSINT a analýzu webových stránek, který shromažďuje informace z více než 50 modulů do jediné zprávy o doméně. Zadejte libovolnou URL adresu a okamžitě uvidíte záznamy DNS, podrobnosti SSL certifikátu, otevřené porty, hlavičky zabezpečení HTTP, technologické otisky, data WHOIS a konfiguraci zabezpečení e-mailu.
Vlastní hostování Web-Checku na VPS poskytuje bezpečnostním týmům a vývojářům soukromý analytický nástroj bez omezení rychlosti nebo limitů použití, které ukládají veřejné instance. Je to užitečné pro bezpečnostní audity před nasazením, konkurenční výzkum, průzkum pro penetrační testování a ověření, že je vaše vlastní infrastruktura správně nakonfigurována.
Hlavní funkce Web-Check
50+ analytických modulů
Jedno vyhledávání domény provádí více než 50 kontrol pokrývajících DNS, SSL, porty, hlavičky, soubory cookie, přesměrování a další současně.
Audit bezpečnostních hlaviček
Zkontrolujte, které hlavičky zabezpečení HTTP jsou přítomné nebo chybí, abyste identifikovali mezery v zabezpečení, než se z nich stanou zranitelnosti.
Detekce technologií
Identifikujte webový server, CMS, frameworky, analytické nástroje a CDN, které web používá z jeho podpisů odpovědí.
E-mailové bezpečnostní kontroly
Ověřte konfiguraci záznamů SPF, DKIM, DMARC a MX k posouzení rizika falšování e-mailů u jakékoli domény.
Podrobnosti SSL certifikátu
Zobrazte vydavatele certifikátu, vypršení platnosti, SANy a platnost řetězce, abyste potvrdili, že HTTPS je správně nakonfigurováno a nevypršelo.
Proč provozovat Web-Check u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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