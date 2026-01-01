Nasaďte Apache Gravitino pomocí instalace jedním kliknutím.
Open-source datové jezero metadat, které sjednocuje katalogy, schémata a tabulky napříč Iceberg, Hive, MySQL a PostgreSQL za jedním API.
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Co všechno můžete s produktem Apache Gravitino vytvořit
Apache Gravitino je geograficky distribuované, federované jezero metadat, které datovým týmům poskytuje jediné místo pro správu tabulek, schémat, sad souborů, modelů a přístupových politik napříč heterogenními katalogy. Na rozdíl od tradičního Hive Metastore, Gravitino federuje stávající katalogy bez kopírování metadat a zpřístupňuje je prostřednictvím jednotného REST API a moderního webového uživatelského rozhraní, takže enginy jako Trino, Spark, Flink a Doris mohou dotazovat stejné logické zobrazení.
Vlastní hostování Gravitina na vašem vlastním VPS udržuje citlivou provenienci, definice schémat a mapování pověření uvnitř vašeho prostředí a zabraňuje opakovaným nákladům na spravované služby metadat. Přibalený koncový bod katalogu Iceberg REST je připraven podporovat tabulky lakehouse ihned po vybalení.
Hlavní funkce Apache Gravitino
Jednotné jezero metadat
Sjednotit katalogy Iceberg, Hive, JDBC a souborového systému za jediným REST API a tříúrovňovým jmenným prostorem metalake.catalog.schema.
Integrované Iceberg REST
Dodává koncový bod katalogu Iceberg REST na portu 9001, aby Spark, Flink a Trino mohly číst a zapisovat tabulky Iceberg bez externí služby.
Moderní webové UI
Procházejte metalaky, katalogy, schémata a tabulky, upravujte vlastnosti a kontrolujte původ z vestavěné webové konzole – není potřeba žádný další kontejner.
Víceplatformová kompatibilita
Konektory Trino, Spark, Flink, Doris a PyIceberg komunikují s Gravitinem, takže stejná metadata pohánějí SQL, dávkové a streamovací úlohy.
Sady souborů a katalogy modelů
Spravuje nestrukturované sady souborů a metadata modelů strojového učení společně s tabulkami, čímž poskytuje úlohám AI a lakehouse jednotnou rovinu správy.
Proč provozovat Apache Gravitino u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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