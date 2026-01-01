Nasaďte Datasette s instalací na jedno kliknutí.
Open-source nástroj pro prozkoumávání, publikování a sdílení databází SQLite jako interaktivních webových stránek a API.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Datasette vytvořit
Datasette je open-source víceúčelový nástroj pro prozkoumávání a publikování dat. Bere soubory databází SQLite a okamžitě je transformuje do interaktivních, prohledávatelných webových stránek s vestavěným JSON API — bez nutnosti programování backendu. Novináři, výzkumníci a datové týmy používají Datasette k veřejnému sdílení datových sad, vytváření datově řízených aplikací a prototypování analytických dashboardů bez správy složité infrastruktury.
Vlastní hostování Datasette na vašem vlastním VPS vám umožňuje udržet si plnou kontrolu nad citlivými datovými sadami, instalovat vlastní pluginy pro vizualizaci a autentizaci a poskytuje vám trvalou, sdílitelnou URL adresu pro každý dotaz a zobrazení tabulky, které vaše data obsahují.
Hlavní funkce Datasette
Okamžité publikování dat
Přetáhněte jakýkoli soubor databáze SQLite do datového svazku a Datasette jej okamžitě zpřístupní jako prohledávatelný a procházitelný web.
Integrované JSON API
Každá tabulka, dotaz a řádek je automaticky přístupný jako koncový bod JSON API, což usnadňuje vytváření aplikací na základě vašich dat.
Výkonný SQL průzkumník
Spouštějte libovolné SQL dotazy přímo v prohlížeči s interaktivním editorem dotazů a formátovanými tabulkami výsledků.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Datasette s více než 100 komunitními pluginy pro tvorbu grafů, mapy, ověřování, fulltextové vyhledávání a vlastní exportní formáty.
Fasetové procházení
Automaticky generované fasetové filtry umožňují uživatelům procházet rozsáhlé datové sady, aniž by museli psát SQL.
Proč provozovat Datasette u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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