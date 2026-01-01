Implementujte Papermerge jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu dokumentů s automatickým OCR, fulltextovým vyhledáváním a organizací pomocí štítků pro všechny vaše naskenované dokumenty.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Papermerge vytvořit
Papermerge je open-source systém pro správu dokumentů, navržený tak, aby přeměnil fyzické papírování na prohledávatelný, organizovaný digitální archiv. Nahrajte soubory PDF nebo naskenované obrázky a Papermerge automaticky extrahuje text pomocí OCR, díky čemuž je každá faktura, smlouva a účtenka okamžitě vyhledatelná podle obsahu. Organizace založená na štítcích, hierarchie složek a vlastní pole metadat vám poskytují detailní kontrolu nad tím, jak jsou dokumenty strukturovány a vyhledávány. Podpora více uživatelů s oprávněními založenými na rolích jej činí vhodným jak pro malé podniky, tak pro profesionální praxe.
Vlastní hostování Papermerge na vašem VPS znamená, že citlivé finanční záznamy, právní dokumenty a osobní soubory nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Vyhnete se měsíčním poplatkům za cloudové úložiště a zároveň získáte neomezenou kapacitu dokumentů, možnost vynucovat vlastní zásady uchovávání a flexibilitu pro integraci se stávajícími pracovními postupy prostřednictvím REST API Papermerge.
Hlavní funkce Papermerge
Automatická extrakce OCR
Papermerge automaticky extrahuje prohledávatelný text z PDF a naskenovaných obrázků při nahrávání, čímž mění hromadu naskenovaných dokumentů v prohledávatelnou databázi.
Plnotextové vyhledávání
Vyhledávejte napříč kompletním obsahem a metadaty každého dokumentu ve vašem archivu, s filtry podle data, štítků a vlastních polí pro přesné vyhledávání.
Uspořádání štítků a složek
Kombinujte hierarchie složek s flexibilními štítky a vlastními poli metadat k vytvoření organizační struktury, která odpovídá tomu, jak vaše firma skutečně funguje.
Víceuživatelská oprávnění
Řízení přístupu na základě rolí umožňuje týmům sdílet jediný archiv dokumentů, přičemž citlivé soubory zůstávají viditelné pouze oprávněným uživatelům.
Operace se stránkami PDF
Sloučení, rozdělení a změna pořadí stránek PDF přímo v Papermerge, čímž odpadá potřeba samostatného editoru PDF při úpravě naskenovaných dokumentů.
Proč provozovat Papermerge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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