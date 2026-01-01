Implementujte WebThings Gateway jednoklikovou instalací.
Open-source brána Web věcí ke sjednocení a ovládání zařízení chytré domácnosti ze soukromého webového ovládacího panelu.
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Co všechno můžete s produktem WebThings Gateway vytvořit
WebThings Gateway je open-source implementace specifikace Web of Things, původně vyvinutá společností Mozilla a nyní udržovaná komunitou WebThings. Propojuje chytrá domácí zařízení z různých ekosystémů do jednoho soukromého ovládacího panelu a každé zařízení zpřístupňuje jako Web Thing se standardním HTTP a WebSocket API.
Provozování WebThings Gateway na vašem vlastním VPS udržuje data zařízení, pravidla automatizace a konfiguraci doplňků zcela mimo cloudová řešení dodavatelů. Brána nativně podporuje protokoly MQTT a IP, zatímco doplňky Zigbee, Z-Wave a Bluetooth zůstávají k dispozici pro uživatele, kteří spárují VPS se vzdáleným mostem nebo kompatibilním hardwarem.
Hlavní funkce WebThings Gateway
Web věcí API
Každé připojené zařízení je vystaveno prostřednictvím standardního HTTP a WebSocket Web Things API pro použití v scriptech, řídicích panelech a aplikacích třetích stran.
Vizuální pravidlový engine
Editor pravidel s funkcí drag-and-drop vám umožňuje řetězit spouštěče a akce napříč jakýmkoli připojeným zařízením bez psaní kódu.
Ekosystém doplňků
Nainstalujte adaptéry pro MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuální senzory a desítky dalších z vestavěného adresáře doplňků.
Soukromí v základu
Všechna data zařízení, protokoly a automatizace zůstávají na vašem VPS, bez účtu dodavatele, telemetrie a bez nutnosti cloudového relé.
Půdorys a protokoly
Umístěte zařízení na vlastní půdorys a prohlížejte historická data senzorů pomocí vestavěného prohlížeče protokolů pro řešení problémů.
Hlasový a HTTPS přístup
Volitelné tunelování, HTTPS a integrace s hlasovými asistenty vám umožňují bezpečně přistupovat k bráně odkudkoli.
Proč provozovat WebThings Gateway u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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