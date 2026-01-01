Implementujte Duplicati jedním kliknutím.
Open-source zálohovací klient, který vytváří šifrované, inkrementální zálohy do cloudového úložiště a na vzdálené servery s jednoduchým webovým rozhraním.
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Co všechno můžete s produktem Duplicati vytvořit
Duplicati je bezplatný open-source zálohovací klient, který šifruje data pomocí AES-256 před odesláním inkrementálních, deduplikovaných a komprimovaných záloh do více než 20 úložišť — včetně Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 a standardních protokolů jako SFTP a WebDAV. Protože je vše šifrováno na straně klienta, vaše data zůstávají soukromá, i když jsou uložena na cloudových službách třetích stran.
Přehledné webové rozhraní usnadňuje konfiguraci zálohovacích úloh, nastavení retenčních politik, ověření integrity záloh a monitorování plánovaných spuštění. Deduplikace a komprese na úrovni bloků udržují nízké náklady na úložiště i pro velké datové sady. Vlastní hostování Duplicati na VPS vám poskytne spolehlivý, neustále běžící zálohovací engine, který konzistentně spouští plánované úlohy, aniž by závisel na zapnutém osobním počítači.
Hlavní funkce Duplicati
AES-256 klientské šifrování
Šifruje všechna data předtím, než opustí váš server, takže zálohy na cloudovém úložišti třetích stran zůstanou plně soukromé.
Přes 20 úložných backendů
Podporuje Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV a mnoho dalších cílů z jediného rozhraní.
Inkrementální a deduplikované
Nahrává pouze změněné bloky po prvním spuštění zálohování, čímž dramaticky snižuje využití úložiště a šířku pásma pro nahrávání při následných úlohách.
Flexibilní plánování
Nakonfigurujte automatická zálohovací okna s retenčními zásadami, které automaticky odstraňují staré body obnovy pro správu nákladů na úložiště.
Ověření zálohy
Pravidelně testuje integritu záloh obnovením a porovnáním dat a zachycuje skryté poškození dříve, než se stane problémem při obnově.
Proč provozovat Duplicati u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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