Nasaďte SoulSync jedním kliknutím.
Automatická platforma pro objevování hudby a správu sbírky, která propojuje streamovací služby s vaší vlastní hostovanou knihovnou.
Vyberte si VPS balíček pro SoulSync
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SoulSync vytvořit
SoulSync je inteligentní platforma pro správu hudby, která propojuje vaše streamovací účty – Spotify, Tidal, Qobuz a Deezer – s vaší samoobslužnou hudební knihovnou. Automaticky zrcadlí playlisty, monitoruje umělce kvůli novým vydáním, obohacuje metadata pomocí deseti paralelních procesů na pozadí a organizuje stažené soubory podle vašich preferovaných konvencí pojmenování.
Na rozdíl od pasivních mediálních serverů SoulSync aktivně spravuje vaši sbírku: generuje personalizované playlisty pro objevování, synchronizuje historii poslechu a integruje se s Plex, Jellyfin nebo Navidrome, aby udržel vaši lokální knihovnu v souladu s vaším streamovacím vkusem. Samoobsluha udržuje vaše data o poslechu soukromá a vaši sbírku plně pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce SoulSync
Synchronizace streamovací služby
Zrcadlete playlisty ze Spotify, Tidalu, Qobuzu a Deezeru přímo do své místní hudební knihovny s automatickými aktualizacemi.
Monitorování vydání umělce
Sledujte oblíbené umělce a automaticky stahujte nové nahrávky, jakmile se objeví na připojených streamovacích platformách.
Obohacení metadat
Deset paralelních procesů na pozadí stahuje obaly alb, texty písní a tagy z MusicBrainz, Spotify, Genius a LRClib, aby vaše sbírka byla dobře uspořádaná.
Integrace mediálního serveru
Připojte se k Plex, Jellyfin nebo Navidrome, aby vaše místní knihovna zůstala synchronizovaná s vaší historií streamování a seznamy skladeb.
Objevovací playlisty
Vytvářejte personalizované playlisty – Release Radar, Discovery Weekly a mixy desetiletí nebo žánrů – na základě vašich poslechových návyků.
Proč provozovat SoulSync u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.