Implementujte Easy!Appointments instalací jedním kliknutím.
Bezplatný open-source systém pro plánování schůzek s možností samoobslužné rezervace pro zákazníky, kalendáři pro více poskytovatelů a automatickými e-mailovými oznámeními.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Easy!Appointments vytvořit
Easy!Appointments je komplexní open-source platforma pro plánování, která umožňuje podnikům poskytujícím služby nabízet online rezervaci schůzek, aniž by platily poplatky za každou rezervaci nebo přijímaly závislost na platformě. Zákazníci vidí dostupnost v reálném čase a sami si rezervují termíny, čímž se snižuje počet telefonních přerušení a ruční správa kalendáře pro zaměstnance.
Systém podporuje více poskytovatelů služeb s nezávislými kalendáři, přizpůsobitelnými rezervačními formuláři a automatickými e-mailovými připomenutími, které snižují počet nedostavení se. Synchronizace s Kalendářem Google udržuje rozvrhy v souladu s nástroji, které zaměstnanci již používají. Odvětví od zdravotnictví a krásy po poradenství a vzdělávání spoléhají na Easy!Appointments pro jeho čisté rozhraní a flexibilní konfiguraci. Toto nasazení spojuje aplikaci s databází MySQL pro spolehlivé uchování dat plánování.
Hlavní funkce Easy!Appointments
Samoobslužná rezervace pro zákazníky
Zákazníci si zobrazují aktuální dostupnost a rezervují si schůzky online bez zdlouhavé komunikace se zaměstnanci.
Kalendáře od více poskytovatelů
Spravuje individuální kalendáře a časové sloty dostupnosti pro každého poskytovatele služeb, čímž zabraňuje dvojitým rezervacím napříč týmy.
Automatizovaná oznámení
Automaticky odesílá potvrzovací a připomínkové e-maily, čímž snižuje míru nedostavení se bez jakékoli ruční následné kontroly.
Synchronizace Google Kalendáře
Synchronizuje rezervace s Kalendářem Google, aby poskytovatelé viděli schůzky vedle zbytku svého rozvrhu.
Přizpůsobitelné rezervační formuláře
Přizpůsobte pole, která zákazníci vyplňují při rezervaci, abyste zachytili informace, které vyžaduje každý typ služby.
Proč provozovat Easy!Appointments u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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