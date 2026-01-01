Implementujte Littlelink-Server pomocí instalace na jedno kliknutí.
Bezstavová samoobslužná alternativa Linktree pro bio stránky tvůrců s desítkami vestavěných tlačítek sociálních značek.
Vyberte si VPS balíček pro Littlelink-Server
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Littlelink-Server vytvořit
Littlelink-Server je lehká, open-source, bezstavová služba pro odkazy v biu, vytvořená jako samoobslužná alternativa k Linktree. Vykresluje jednu vstupní stránku, která shromažďuje všechny vaše důležité odkazy – profily na sociálních sítích, obsahové kanály, e-mail, stránky pro dary – za jednou krátkou URL adresou, kterou můžete umístit do jakéhokoli bia.
Protože je celá stránka generována z proměnných prostředí, neexistuje žádná databáze, žádný administrační panel a žádné ceny za uživatele. Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje návštěvnost, branding a analytiku na infrastruktuře, kterou kontrolujete, s plným vlastnictvím domény a nulovými daty sdílenými s platformou třetí strany.
Hlavní funkce Littlelink-Server
Bezstavový kontejner
Není potřeba žádná databáze ani trvalé úložiště – celá stránka se vykresluje z proměnných prostředí, díky čemuž jsou nasazení rychlá a jednorázová.
Přes 150 značkových tlačítek
Dodává se s nativními, rozpoznatelnými tlačítky pro GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify a více než sto dalších služeb ihned po vybalení.
Světlé a tmavé motivy
Vyberte si mezi vestavěnými světlými a tmavými prezentačními režimy, aby odpovídaly vaší osobní značce, aniž byste museli psát vlastní CSS.
Vlastní pořadí tlačítek
Změňte pořadí odkazů, které se zobrazí jako první, pomocí jednoduchého seznamu odděleného čárkami, aby nejdůležitější cíle zůstaly viditelné bez posouvání.
Open Graph metadata
Zahrnuje konfigurovatelné tagy Open Graph a Twitter Card, takže náhledy na sociálních platformách čistě zobrazují váš avatar, jméno a životopis.
Volitelná Umami analytika
Integruje se s vlastním hostováním Umami pro soukromé sledování kliknutí na odkazy bez souborů cookie třetích stran nebo externích sledovacích nástrojů.
Proč provozovat Littlelink-Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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