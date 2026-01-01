Nasaďte Cheshire Cat AI s instalací na jedno kliknutí.
Produkční framework AI agentů s vestavěným RAG, pluginy a voláním funkcí pro jakéhokoli poskytovatele LLM.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cheshire Cat AI vytvořit
Cheshire Cat AI je open-source framework pro vytváření produkčních AI agentů jako mikroslužbu. Namísto skládání samostatných knihoven pro paměť, nástroje a konverzační rozhraní, Cat nabízí API-first runtime s vestavěným vektorovým úložištěm Qdrant, systémem pluginů, event hooky a voláním funkcí — takže stejný agent může pohánět chatbota, interní nástroj nebo zákaznického asistenta z jediného backendu.
Framework je modelově agnostický a funguje s jakýmkoli LLM a embedderem kompatibilním s LangChain, včetně OpenAI, Anthropic, Ollama a self-hostovaných modelů. Self-hosting na vašem vlastním VPS udržuje historii konverzací, embeddingy a kód pluginů pod vaší plnou kontrolou, s podporou více uživatelů a granulárními oprávněními pro týmová nasazení.
Hlavní funkce Cheshire Cat AI
Integrované RAG
Integrovaná vektorová paměť Qdrant přijímá dokumenty a automaticky vyvolává relevantní kontext, takže agenti odpovídají z vašich dat spíše než z obecných znalostí modelu.
Systém pluginů
Vložte pluginy Python do administračního panelu, abyste přidali nástroje, hooky a konverzační formuláře, aniž byste forkovali jádro – rozšiřte chování za běhu namísto přestavby image.
Jakýkoli poskytovatel LLM
Přepínejte mezi OpenAI, Anthropic, Ollama a dalšími modely kompatibilními s LangChain z administrátorského rozhraní pro vyvážení nákladů, latence a rezidence dat pro každý případ použití.
REST a WebSocket API
Integrujte agenta do jakéhokoli frontendu prostřednictvím přizpůsobitelného REST API nebo chatujte přes WebSocket, se samostatnými klíči API pro každý transport pro detailní řízení přístupu.
Konverzační formuláře
Definujte formuláře založené na Pydanticu, které vedou vícestupňové konverzace, jako jsou rezervace nebo objednávky, což agentovi umožňuje shromažďovat strukturovaná data a zároveň udržovat přirozený dialog.
Proč provozovat Cheshire Cat AI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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