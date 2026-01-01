Sleva až 69 % na Cheshire Cat AI

Nasaďte Cheshire Cat AI s instalací na jedno kliknutí.

Produkční framework AI agentů s vestavěným RAG, pluginy a voláním funkcí pro jakéhokoli poskytovatele LLM.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Cheshire Cat AI s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Cheshire Cat AI vytvořit

Cheshire Cat AI je open-source framework pro vytváření produkčních AI agentů jako mikroslužbu. Namísto skládání samostatných knihoven pro paměť, nástroje a konverzační rozhraní, Cat nabízí API-first runtime s vestavěným vektorovým úložištěm Qdrant, systémem pluginů, event hooky a voláním funkcí — takže stejný agent může pohánět chatbota, interní nástroj nebo zákaznického asistenta z jediného backendu.

Framework je modelově agnostický a funguje s jakýmkoli LLM a embedderem kompatibilním s LangChain, včetně OpenAI, Anthropic, Ollama a self-hostovaných modelů. Self-hosting na vašem vlastním VPS udržuje historii konverzací, embeddingy a kód pluginů pod vaší plnou kontrolou, s podporou více uživatelů a granulárními oprávněními pro týmová nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Cheshire Cat AI

Integrované RAG

Integrovaná vektorová paměť Qdrant přijímá dokumenty a automaticky vyvolává relevantní kontext, takže agenti odpovídají z vašich dat spíše než z obecných znalostí modelu.

Systém pluginů

Vložte pluginy Python do administračního panelu, abyste přidali nástroje, hooky a konverzační formuláře, aniž byste forkovali jádro – rozšiřte chování za běhu namísto přestavby image.

Jakýkoli poskytovatel LLM

Přepínejte mezi OpenAI, Anthropic, Ollama a dalšími modely kompatibilními s LangChain z administrátorského rozhraní pro vyvážení nákladů, latence a rezidence dat pro každý případ použití.

REST a WebSocket API

Integrujte agenta do jakéhokoli frontendu prostřednictvím přizpůsobitelného REST API nebo chatujte přes WebSocket, se samostatnými klíči API pro každý transport pro detailní řízení přístupu.

Konverzační formuláře

Definujte formuláře založené na Pydanticu, které vedou vícestupňové konverzace, jako jsou rezervace nebo objednávky, což agentovi umožňuje shromažďovat strukturovaná data a zároveň udržovat přirozený dialog.

Proč provozovat Cheshire Cat AI u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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