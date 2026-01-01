Implementujte RSS Bridge s instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaný most, který mění webové stránky bez RSS na čisté, odebíratelné kanály pro jakéhokoli čtenáře.
Vyberte si VPS balíček pro RSS Bridge
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RSS Bridge vytvořit
RSS Bridge je open-source PHP služba, která generuje RSS a Atom kanály pro weby, které je již nepublikují – sociální sítě, video platformy, zpravodajské portály, diskusní fóra a dlouhý seznam stránek, které v posledním desetiletí tiše upustily od publikování kanálů.
Obsahuje stovky komunitně udržovaných mostů a každý z nich zpřístupňuje jako stabilní URL adresu kanálu, ke kterému se můžete přihlásit z jakékoli čtečky.
Vlastní hostování RSS Bridge na vašem vlastním VPS udržuje váš seznam četby soukromý, obchází omezení rychlosti a výpadky veřejných instancí, které jsou spojeny se sdílenými komunitními nasazeními, a umožňuje vám přesně určit, které mosty vaše instance zpřístupňuje.
V kombinaci s vlastní hostovanou čtečkou, jako je FreshRSS nebo CommaFeed, vám to vrátí kontrolu nad tím, jak konzumujete otevřený web.
Hlavní funkce RSS Bridge
Stovky mostů
Generujte kanály z kanálů YouTube, časových os Mastodonu, subredditů Redditu, stránek Bandcampu, vydání GitHubu, zpravodajských webů a mnoha dalších zdrojů ihned po vybalení.
Více formátů kanálů
Poskytujte každý zdroj jako Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, nebo prostý text, aby jej mohl použít jakýkoli čtenář, scraper nebo spotřebitel webhooků.
Mostní seznam povolených
Omezte svou instanci na vybranou sadu mostů pomocí souboru
whitelist.txt pro kontrolu využití zdrojů a zabránění vystavení zřídka používaných scraperů.
Načítání na úrovni prohlížeče
Sdružuje curl-impersonate, takže požadavky vypadají jako skutečný prohlížeč Chrome, a obchází tak weby, které blokují standardní HTTP klienty.
Vlastní mosty
Vložte své vlastní soubory
Bridge.php do konfiguračního svazku pro scrapování jakékoli stránky, kterou potřebujete, aniž byste museli projekt forkovat.
Bez nutnosti účtů
Bezstavové webové uživatelské rozhraní bez uživatelů, bez databáze a bez registrace – URL adresy kanálů jsou jediným trvalým stavem.
Proč provozovat RSS Bridge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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