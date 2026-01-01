Implementujte Yarn jedním kliknutím.
Decentralizovaný mikroblogovací pod s vlastním hostingem, postavený na formátu twtxt, bez reklam, sledování a závislosti na dodavateli.
Vyberte si VPS balíček pro Yarn
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Yarn vytvořit
Yarn je decentralizovaná, samoobslužná platforma sociálních médií, která kombinuje mikroblogování ve stylu Twitteru s otevřeným formátem kanálu twtxt. Každý pod je nezávislá instance, která se sdružuje s ostatními pody Yarn a jakýmkoli kanálem twtxt na otevřeném webu, takže uživatelé sledují lidi napříč servery, aniž by záviseli na jediném poskytovateli. Software neshromažďuje žádné osobní údaje, nezobrazuje žádnou reklamu a neposkytuje žádné analytické nástroje — obsah a grafy sledujících patří výhradně provozovateli podu.
Provozování svého podu Yarn na VPS udržuje konverzace, média a identitu pod svou vlastní doménou. Server yarnd založený na Go je lehký, uchovává vše v jediné vestavěné databázi a podporuje jedno- i víceuživatelské pody s nahráváním médií, vláknovými konverzacemi a plnými kanály RSS/Atom.
Hlavní funkce Yarn
Decentralizované twtxt feedy
Každý účet publikuje přenosný twtxt kanál, který může sledovat jakýkoli Yarn pod nebo kompatibilní klient — žádné centrální servery ani proprietární protokoly.
Soukromí již v návrhu
Bez analytiky, bez reklamy a bez sledování třetími stranami – yarnd shromažďuje pouze to, co je nezbytné pro provoz samotného podu.
Konverzace ve vláknech
Řetězce odpovědí, zmínky a předměty udržují diskuze čitelné napříč pody, aniž by závisely na centralizovaných časových osách.
Integrovaná podpora médií
Nahrajte obrázky, zvuk a video přímo do vašeho podu s volitelným překódováním ffmpeg pro přímé přehrávání.
Jednouživatelské nebo víceuživatelské pody
Provozujte osobní pod pro sebe nebo otevřete registrace k hostování komunity – stejný binární soubor zvládá oba modely nasazení.
Lehký binární soubor Go
Server yarnd běží jako jediný zkompilovaný binární soubor s vestavěnou databází bitcask, což udržuje nízkou spotřebu zdrojů u malých VPS tarifů.
Proč provozovat Yarn u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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