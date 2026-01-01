Implementujte ZincSearch jedním kliknutím.
Lehký open-source vyhledávač postavený v Go, který poskytuje fulltextové vyhledávání s minimálním využitím zdrojů Elasticsearch.
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Co všechno můžete s produktem ZincSearch vytvořit
ZincSearch je open-source vyhledávač napsaný v Go, který slouží jako lehká alternativa k Elasticsearch, navržený pro týmy, které potřebují rychlé fulltextové vyhledávání bez provozování clusteru založeného na JVM. Dodává se jako jediný binární soubor, pohodlně běží s méně než 1 GB RAM, nabízí ingest API kompatibilní s Elasticsearch a obsahuje vestavěné webové uživatelské rozhraní Vue pro indexování dat a spouštění dotazů.
Vlastní hostování ZincSearch na vašem vlastním VPS udržuje data protokolů, indexy dokumentů a analytiku vyhledávání pod vaší kontrolou a zároveň se vyhnete nákladům a provozní režii spravovaného Elasticsearch nebo hostovaných vyhledávacích platforem — a bezschémový design znamená, že můžete začít indexovat dokumenty JSON během několika minut po nasazení.
Hlavní funkce ZincSearch
Jednobinární velikost
Běží s méně než 1 GB RAM bez JVM, bez ladění Lucene a bez spouštění clusteru – ideální pro menší VPS plány.
API kompatibilní s Elasticsearch
Okamžitá podpora pro ingest API Elasticsearch umožňuje stávajícím odesílatelům logů a klientům odesílat dokumenty bez změn kódu.
Integrované webové UI
Rozhraní založené na Vue pro správu indexů, spouštění vyhledávacích dotazů a prozkoumávání dokumentů je k dispozici ihned po vybalení.
Indexování bez schématu
Indexujte dokumenty JSON přímo s automatickou detekcí polí – bez nutnosti předchozí definice mapování.
Integrovaná autentizace
Ověřování na základě tokenů je zahrnuto a ve výchozím nastavení povoleno, bez samostatného bezpečnostního pluginu ke konfiguraci.
Agregace a fasety
Standardní agregační dotazy pohánějí dashboardy, analýzu logů a filtrované vyhledávání napříč miliony dokumentů.
Proč provozovat ZincSearch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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