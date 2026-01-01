Implementujte Cassandra Reaper jedním kliknutím.
Centralizovaný plánovač oprav a webové uživatelské rozhraní pro udržování clusterů Apache Cassandra zdravých a konzistentních.
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Co všechno můžete s produktem Cassandra Reaper vytvořit
Cassandra Reaper je de facto nástroj s otevřeným zdrojovým kódem pro orchestraci oprav Apache Cassandra napříč jednodatacentrovými a vícesíťovými clustery. Původně vytvořený ve Spotify a udržovaný společností The Last Pickle, Reaper rozděluje velké opravy na zvládnutelné jednotky, spouští je oportunisticky napříč uzly a bezpečně pokračuje po selháních — nahrazuje křehké skripty nodetool řízené cronem stavovým, pozorovatelným pracovním postupem.
Vlastní hostování Reaperu na vašem VPS poskytuje operátorům vyhrazenou řídicí rovinu s webovým UI, REST API a koncovým bodem metrik. Toto nasazení obsahuje uzel Apache Cassandra, takže se můžete okamžitě připojit, naplánovat a provádět opravy, a poté registrovat další produkční clustery přes JMX podle potřeby.
Hlavní funkce Cassandra Reaper
Segmentované opravy
Rozdělte opravy na malé rozsahy a spouštějte je oportunisticky napříč uzly, abyste předešli přetížení clusteru.
Plánování oprav
Naplánujte opakované opravy na keyspace s konfigurovatelnou intenzitou, paralelismem a počtem segmentů.
Řízení více klastrů
Registrujte a spravujte opravy pro několik clusterů Cassandra z jednoho webového UI a REST API.
Pozastavit a obnovit
Stavové opravné běhy lze pozastavit, obnovit a zotavit se po restartu bez ztráty pokroku.
Metriky a pozorovatelnost
Vestavěné metriky Dropwizard zobrazují průběh oprav, stav segmentů a stav JMX clusteru pro monitorování.
Proč provozovat Cassandra Reaper u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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