Implementujte Mealie s instalací na jedno kliknutí.
Správce receptů s vlastním hostováním, který importuje recepty z jakékoli URL adresy a přeměňuje je na týdenní jídelní plány s nákupními seznamy.
Vyberte si VPS balíček pro Mealie
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mealie vytvořit
Mealie je správce receptů s vlastním hostingem, který jediným kliknutím importuje recepty z jakékoli webové stránky, odstraňuje reklamy a nepotřebný obsah a trvale ukládá čisté, prohledávatelné recepty na váš server. Recepty organizuje podle štítků a kuchyní, automaticky upravuje porce a zobrazuje nutriční informace — vše v mobilním režimu vaření.
Vlastní hosting Mealie znamená, že vaše sbírka receptů přežije vypnutí webových stránek a změny platforem, všichni členové domácnosti mají přístup ke stejné knihovně a týdenní plánování jídel generuje konsolidované nákupní seznamy bez jakýchkoli poplatků za předplatné.
Hlavní funkce Mealie
Import jedním kliknutím
Vložte jakoukoli URL receptu a Mealie automaticky extrahuje ingredience a postup, čímž vám ušetří hodiny ručního kopírování.
Jídelní kalendář
Přetáhněte recepty na týdenní kalendář a vygenerujte kombinovaný nákupní seznam pro všechna naplánovaná jídla jedním kliknutím.
Škálování receptů
Upravte velikosti porcí a všechna množství ingrediencí se okamžitě přepočítají — není potřeba žádná ruční aritmetika.
Sdílení domácnosti
Víceuživatelská podpora umožňuje každému členovi rodiny procházet stejnou knihovnu receptů a přispívat k jídelníčku.
Trvalé úložiště
Recepty uložené na vašem VPS zůstanou dostupné, i když se původní webové stránky změní, odstraní obsah nebo přejdou do režimu offline.
Proč provozovat Mealie u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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