Implementujte SuggestArr s instalací jedním kliknutím.
Automatizovaný systém pro doporučování médií, který analyzuje historii sledování a požaduje podobný obsah prostřednictvím Seer.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SuggestArr vytvořit
SuggestArr se připojuje k vašemu mediálnímu serveru (Jellyfin, Plex nebo Emby) a vaší instanci Seerr, aby automatizoval cyklus objevování a žádostí o média. Čte nedávnou historii sledování, nachází podobné filmy a televizní pořady prostřednictvím databáze TMDb a automaticky odesílá žádosti o stažení podle konfigurovatelného plánu – čímž uzavírá smyčku mezi tím, co sledujete dnes, a tím, co se objeví ve vaší knihovně zítra.
Na rozdíl od manuálních pracovních postupů žádostí běží SuggestArr bez dozoru. Volitelný režim AI využívající jakékoli API kompatibilní s OpenAI (včetně lokálního Ollama) přidává hyper-personalizovaná doporučení s vyhledáváním v přirozeném jazyce. Nastavení se provádí prostřednictvím průvodce webovým uživatelským rozhraním po nasazení – v době nasazení nejsou vyžadovány žádné přihlašovací údaje API.
Hlavní funkce SuggestArr
Analýza historie sledování
Čte nedávnou historii přehrávání z Jellyfinu, Plexu nebo Emby, aby zjistil, co uživatelé sledují, a navrhl relevantní kandidáty pro nová doporučení.
Automatizované odeslání žádosti
Odesílá požadavky na média přímo na vaši instanci Seer podle konfigurovatelného plánovače cron, bez nutnosti manuálního zásahu po počátečním nastavení.
Doporučení na základě TMDb
Objevuje podobné tituly pomocí The Movie Database API s filtry pro žánr, hodnocení, rok vydání, jazyk a dostupnost streamování.
Objevování založené na AI
Volitelná integrace LLM s OpenAI, Ollama, Gemini nebo LiteLLM poskytuje personalizovaná doporučení a umožňuje vyhledávání médií v přirozeném jazyce.
Prohlížeč živých protokolů
Vestavěný ovládací panel s živými filtrovanými protokoly, které přesně ukazují, co bylo doporučeno, vyžádáno a přeskočeno během každého spuštění automatizace.
Proč provozovat SuggestArr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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