Implementujte Fider instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro zpětnou vazbu od zákazníků pro sběr požadavků na funkce, pořádání komunitních hlasování a transparentní správu produktových roadmap.
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Co všechno můžete s produktem Fider vytvořit
Fider je open-source platforma pro zpětnou vazbu, která překlenuje propast mezi produktovými týmy a jejich uživateli. Její veřejný hlasovací portál umožňuje uživatelům odesílat nápady, hlasovat pro stávající požadavky a zapojit se do diskusí – čímž se zajistí, že nejcennější funkce budou prioritizovány jako první. Týmy mohou aktualizovat stavy, sdělovat rozhodnutí o plánu a udržovat svou komunitu informovanou po celou dobu vývojového cyklu.
Vlastní hostování Fideru na vašem VPS udržuje veškerou zpětnou vazbu a uživatelská data pod vaší kontrolou, eliminuje ceny za uživatele u hostovaných alternativ a umožňuje vám přizpůsobit branding a autentizaci tak, aby odpovídaly identitě vašeho produktu.
Hlavní funkce Fider
Komunitní hlasování
Uživatelé hlasují o požadavcích na funkce, aby produktové týmy mohly objektivně upřednostnit další vývoj na základě skutečné poptávky, a nikoli nejhlasitějších hlasů.
Sledování stavu
Přiřaďte stavy – naplánováno, zahájeno, dokončeno, zamítnuto – abyste udrželi komunitu informovanou o pokroku každého návrhu.
Flexibilní autentizace
Podporuje možnosti přihlášení pomocí e-mailu, OAuth a SSO, aby se uživatelé mohli zapojit s minimálním třením, čímž se zvyšuje míra odesílání a hlasování.
Vlastní branding
Konfigurovatelná loga, barvy a podpora vlastní domény vám umožní prezentovat portál pro zpětnou vazbu jako bezproblémové rozšíření svého produktu.
E-mailová oznámení
Automatická oznámení udržují uživatele zapojené tím, že je upozorňují, když jejich návrhy obdrží hlasy, komentáře nebo aktualizace stavu.
Proč provozovat Fider u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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