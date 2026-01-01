Sleva až 69 % na Prowlarr

Implementujte Prowlarr jedním kliknutím.

Centralizovaný správce indexerů pro arr stack – nakonfigurujte 500+ Torrent a Usenet indexerů jednou a automaticky je synchronizujte se všemi vašimi mediálními aplikacemi.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Prowlarr jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Prowlarr vytvořit

Prowlarr je centrem indexerů pro ekosystém automatizace médií arr. Namísto samostatné konfigurace každého trackeru a poskytovatele Usenetu v aplikacích Sonarr, Radarr, Lidarr a Readarr je přidáte jednou v Prowlarr a ten automaticky synchronizuje konfiguraci s každou připojenou aplikací. Díky podpoře více než 500 indexerů, vestavěnému monitorování stavu a integraci s Flaresolverr pro weby chráněné Cloudflarem Prowlarr eliminuje opakovanou údržbu, která je spojena s mediálním stackem s více aplikacemi.

Provozování Prowlarr na VPS zajišťuje nepřetržité kontroly stavu indexerů a okamžitou synchronizaci napříč všemi vašimi mediálními aplikacemi, s podnikovými síťovými rychlostmi pro rychlé výsledky vyhledávání a trvalým úložištěm chránícím vaše přihlašovací údaje k soukromým trackerům a vlastní definice indexerů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Prowlarr

Centralizovaná správa indexerů

Přidejte jakýkoli Torrent tracker nebo Usenet indexer jednou do Prowlarr a automaticky odešle konfiguraci do každé připojené arr aplikace – není nutné duplicitní nastavení.

Podpora 500+ indexerů

Předkonfigurované definice pokrývají stovky veřejných a soukromých trackerů a poskytovatelů Usenetu, s podporou Cardigann YAML pro přidávání vlastních zdrojů.

Monitorování zdraví

Prowlarr nepřetržitě testuje indexery a označuje selhání podrobnými zprávami o stavu, abyste zachytili nefunkční trackery, než tiše přestanou dodávat výsledky.

Integrace Flaresolverr

Vestavěná podpora pro Flaresolverr umožňuje Prowlarru obejít ochranu proti botům Cloudflare na indexerech, které by jinak byly nepřístupné automatizovaným nástrojům.

Vyhledávání a statistiky

Spouštějte ruční vyhledávání napříč všemi indexery současně a kontrolujte počty dotazů pro jednotlivé indexery, míry získávání a historii výkonu z jednoho ovládacího panelu.

Proč provozovat Prowlarr u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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