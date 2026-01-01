Implementujte Prowlarr jedním kliknutím.
Centralizovaný správce indexerů pro arr stack – nakonfigurujte 500+ Torrent a Usenet indexerů jednou a automaticky je synchronizujte se všemi vašimi mediálními aplikacemi.
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Co všechno můžete s produktem Prowlarr vytvořit
Prowlarr je centrem indexerů pro ekosystém automatizace médií arr. Namísto samostatné konfigurace každého trackeru a poskytovatele Usenetu v aplikacích Sonarr, Radarr, Lidarr a Readarr je přidáte jednou v Prowlarr a ten automaticky synchronizuje konfiguraci s každou připojenou aplikací. Díky podpoře více než 500 indexerů, vestavěnému monitorování stavu a integraci s Flaresolverr pro weby chráněné Cloudflarem Prowlarr eliminuje opakovanou údržbu, která je spojena s mediálním stackem s více aplikacemi.
Provozování Prowlarr na VPS zajišťuje nepřetržité kontroly stavu indexerů a okamžitou synchronizaci napříč všemi vašimi mediálními aplikacemi, s podnikovými síťovými rychlostmi pro rychlé výsledky vyhledávání a trvalým úložištěm chránícím vaše přihlašovací údaje k soukromým trackerům a vlastní definice indexerů.
Hlavní funkce Prowlarr
Centralizovaná správa indexerů
Přidejte jakýkoli Torrent tracker nebo Usenet indexer jednou do Prowlarr a automaticky odešle konfiguraci do každé připojené arr aplikace – není nutné duplicitní nastavení.
Podpora 500+ indexerů
Předkonfigurované definice pokrývají stovky veřejných a soukromých trackerů a poskytovatelů Usenetu, s podporou Cardigann YAML pro přidávání vlastních zdrojů.
Monitorování zdraví
Prowlarr nepřetržitě testuje indexery a označuje selhání podrobnými zprávami o stavu, abyste zachytili nefunkční trackery, než tiše přestanou dodávat výsledky.
Integrace Flaresolverr
Vestavěná podpora pro Flaresolverr umožňuje Prowlarru obejít ochranu proti botům Cloudflare na indexerech, které by jinak byly nepřístupné automatizovaným nástrojům.
Vyhledávání a statistiky
Spouštějte ruční vyhledávání napříč všemi indexery současně a kontrolujte počty dotazů pro jednotlivé indexery, míry získávání a historii výkonu z jednoho ovládacího panelu.
Proč provozovat Prowlarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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