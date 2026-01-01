Nasaďte Topola Genealogy Viewer pomocí instalace na jedno kliknutí.
Interaktivní prohlížeč GEDCOM, který vykresluje rodokmenové grafy přesýpacích hodin přímo z vašich rodokmenových souborů.
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Co všechno můžete s produktem Topola Genealogy Viewer vytvořit
Topola Genealogy Viewer je open-source webová aplikace, která převádí standardní exporty GEDCOM z jakéhokoli genealogického programu na interaktivní, navigovatelné grafy rodokmenů. Zobrazuje pohledy přesýpacích hodin a všech příbuzných, umožňuje badatelům kliknout na libovolnou osobu a přeostřit strom a podporuje tisk nebo export do PDF, PNG a SVG pro offline sdílení.
Vlastní hostování Topoly na vašem vlastním VPS udržuje citlivá genealogická data — jména, data narození, žijící příbuzné — zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte. Prohlížeč zpracovává soubory GEDCOM na straně klienta v prohlížeči a soukromé nasazení odstraňuje jakoukoli závislost na hostování třetích stran pro genealogické společnosti, archivy nebo rodinné historiky obsluhující příbuzné napříč webem.
Hlavní funkce Topola Genealogy Viewer
Podpora standardu GEDCOM
Načítá standardní soubory GEDCOM exportované z Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker a jakéhokoli jiného genealogického nástroje – není nutná žádná konverze.
Interaktivní graf přesýpacích hodin
Klikněte na libovolnou osobu pro přeostření stromu a prozkoumání předků a potomků v jediném plynulém zobrazení s plynulými přechodovými animacemi.
Klientské soukromí
Soubory GEDCOM jsou parsovány zcela v prohlížeči, takže data o rodokmenu se nikdy nedotknou databáze na straně serveru ani externí služby.
Exportovat a vytisknout
Exportujte stromy do PDF, PNG nebo SVG a vytiskněte celý genealogický graf pro archivní pořadače, setkání nebo sdílení výzkumu.
Sdílení přes URL
Generujte trvalé odkazy, které načítají GEDCOM přímo z webové adresy URL, ideální pro vkládání rodokmenů na osobní stránky nebo wiki.
Gramps a WikiTree připraveny
Integruje se s Gramps prostřednictvím pluginu Interaktivní rodokmen a nativně prochází profily WikiTree prostřednictvím svého dynamického zobrazení stromu.
Proč provozovat Topola Genealogy Viewer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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