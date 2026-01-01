Implementujte EmailEngine pomocí jednoklikové instalace.
Vlastně hostované e-mailové API, které propojuje účty IMAP a SMTP a zpřístupňuje je jako jednotné REST rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem EmailEngine vytvořit
EmailEngine je služba s vlastním hostováním, která se připojuje k e-mailovým schránkám IMAP a SMTP – včetně Gmailu, Outlooku a jakéhokoli standardního poskytovatele – a zpřístupňuje všechny e-mailové operace prostřednictvím jediného REST API. Namísto psaní aplikačního kódu, který přímo komunikuje s IMAP, vývojáři registrují e-mailové účty u EmailEngine a poté odesílají, přijímají, vyhledávají a synchronizují e-maily prostřednictvím čistých HTTP koncových bodů.
Vlastní hostování EmailEngine na vašem vlastním VPS udržuje přihlašovací údaje k e-mailovým účtům a data zpráv ve vaší vlastní infrastruktuře. EmailEngine zajišťuje opětovné připojení, šifrování přihlašovacích údajů a doručování webhooků, takže se aplikační kód může soustředit na obchodní logiku namísto zpracování e-mailových protokolů. Zahrnuta je 14denní zkušební verze; pro další produkční použití je vyžadována licence.
Hlavní funkce EmailEngine
Jednotné e-mailové REST API
Získejte přístup ke všem operacím IMAP a SMTP – odesílat, přijímat, vyhledávat, synchronizovat – prostřednictvím jediného HTTP koncového bodu bez ohledu na poskytovatele e-mailu.
Správa více účtů
Zaregistrujte si více e-mailových účtů od libovolného poskytovatele a spravujte všechny schránky prostřednictvím jednoho konzistentního API bez integračních prací pro každého poskytovatele zvlášť.
Doručování událostí webhooku
Dostávejte HTTP oznámení v reálném čase, když dorazí nové e-maily, zprávy jsou přečteny nebo se změní stav schránky, a to bez dotazování.
Šifrování přihlašovacích údajů
Všechna uložená hesla e-mailových účtů a tokeny OAuth jsou šifrovány pomocí hlavního tajného klíče, který nakonfigurujete při nasazení.
SMTP předávací proxy
Odesílejte e-maily jménem registrovaných účtů prostřednictvím vestavěného SMTP proxy, aniž byste vystavovali nezpracované přihlašovací údaje odesílacím službám.
Proč provozovat EmailEngine u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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