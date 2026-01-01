Implementujte Starbase 80 pomocí instalace na jedno kliknutí.
Lehká, rychlá domovská stránka serveru pro organizaci odkazů na vaše vlastní kontejnery a služby.
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Co všechno můžete s produktem Starbase 80 vytvořit
Starbase 80 je minimalistická, bleskurychlá úvodní stránka serveru pro prostředí Docker. Vykresluje plně statickou HTML domovskou stránku z jednoduchého konfiguračního souboru JSON, s nulovým JavaScriptem v prohlížeči – stránky se načítají okamžitě bez režie frameworku. Vzhled si můžete přizpůsobit pomocí proměnných prostředí, které ovládají název, logo, barvy pozadí, tmavý režim a chování odkazů.
Na rozdíl od dashboardů náročných na integraci, Starbase 80 nevyžaduje žádné API tokeny, žádný síťový přístup k vašim kontejnerům a žádnou průběžnou údržbu – pouze soubor JSON s vašimi odkazy a ikonami. Podporuje ikony Dashboard Icons, Material Design a selfh.st ihned po vybalení, což usnadňuje vytvoření uhlazené, značkové domovské stránky pro jakékoli self-hosted nastavení.
Hlavní funkce Starbase 80
Bleskové načítání stránek
Starbase 80 vydává čisté statické HTML bez klientského JavaScriptu, takže se vaše domovská stránka načítá v milisekundách bez ohledu na zatížení serveru.
Konfigurace řízená JSONem
Definujte všechny své služby, kategorie, ikony a odkazy v jediném souboru config.json – žádná databáze, žádný editor UI, žádné migrace.
Rozšířená podpora ikon
Použijte ikony Dashboardu, ikony Material Designu nebo ikony selfh.st podle názvu, nebo poskytujte vlastní obrazové soubory ze složky připojené pomocí bind mountu.
Vestavěný tmavý režim
Automatický tmavý režim s detekcí OS s konfigurovatelnými barvami pozadí pro světlé i tmavé motivy pomocí barevných hodnot Tailwind nebo hexadecimálních kódů.
Žádný přístup ke kontejneru
Není vyžadován Docker soket a žádné integrace API – Starbase 80 je čistý spouštěč odkazů bez přístupu pro čtení k vašim běžícím kontejnerům.
Proč provozovat Starbase 80 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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