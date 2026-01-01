Sleva až 69 % na Starbase 80

Implementujte Starbase 80 pomocí instalace na jedno kliknutí.

Lehká, rychlá domovská stránka serveru pro organizaci odkazů na vaše vlastní kontejnery a služby.

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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Starbase 80 pomocí instalace na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
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Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Starbase 80 vytvořit

Starbase 80 je minimalistická, bleskurychlá úvodní stránka serveru pro prostředí Docker. Vykresluje plně statickou HTML domovskou stránku z jednoduchého konfiguračního souboru JSON, s nulovým JavaScriptem v prohlížeči – stránky se načítají okamžitě bez režie frameworku. Vzhled si můžete přizpůsobit pomocí proměnných prostředí, které ovládají název, logo, barvy pozadí, tmavý režim a chování odkazů.

Na rozdíl od dashboardů náročných na integraci, Starbase 80 nevyžaduje žádné API tokeny, žádný síťový přístup k vašim kontejnerům a žádnou průběžnou údržbu – pouze soubor JSON s vašimi odkazy a ikonami. Podporuje ikony Dashboard Icons, Material Design a selfh.st ihned po vybalení, což usnadňuje vytvoření uhlazené, značkové domovské stránky pro jakékoli self-hosted nastavení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Starbase 80

Bleskové načítání stránek

Starbase 80 vydává čisté statické HTML bez klientského JavaScriptu, takže se vaše domovská stránka načítá v milisekundách bez ohledu na zatížení serveru.

Konfigurace řízená JSONem

Definujte všechny své služby, kategorie, ikony a odkazy v jediném souboru config.json – žádná databáze, žádný editor UI, žádné migrace.

Rozšířená podpora ikon

Použijte ikony Dashboardu, ikony Material Designu nebo ikony selfh.st podle názvu, nebo poskytujte vlastní obrazové soubory ze složky připojené pomocí bind mountu.

Vestavěný tmavý režim

Automatický tmavý režim s detekcí OS s konfigurovatelnými barvami pozadí pro světlé i tmavé motivy pomocí barevných hodnot Tailwind nebo hexadecimálních kódů.

Žádný přístup ke kontejneru

Není vyžadován Docker soket a žádné integrace API – Starbase 80 je čistý spouštěč odkazů bez přístupu pro čtení k vašim běžícím kontejnerům.

Proč provozovat Starbase 80 u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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