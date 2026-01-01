Nainstalujte si Spotify jedním kliknutím.
Samohostovaný dashboard statistik poslechu Spotify s bohatými grafy, historií a podrobnou analýzou.
Vyberte si VPS balíček pro Your Spotify
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Your Spotify vytvořit
Váš Spotify je samoobslužný analytický panel, který sleduje celou vaši historii poslechu na Spotify a vizualizuje ji prostřednictvím bohatých grafů: nejlepší umělci a skladby v průběhu času, doba poslechu za den a hodinu, distribuce žánrů, rotace alb a historické trendy napříč lety. Na rozdíl od Spotify Wrapped, které se objevuje pouze jednou ročně, Váš Spotify vám poskytuje stejnou hloubku vhledu na vyžádání, pro jakékoli časové období, které si zvolíte.
Provozováním služby Váš Spotify na VPS s vlastním hostingem uchováváte každé přehrání, označení „líbí se mi“ a přeskočení v databázi, kterou ovládáte – vlastní exporty dat Spotify jsou omezeny na 50 nejnovějších skladeb, ale Váš Spotify nepřetržitě dotazuje API a vytváří kompletní osobní archiv poslechu, který roste po celou dobu běhu instance.
Hlavní funkce Your Spotify
Průběžný záznam historie
Každých několik sekund dotazuje Spotify API, aby zaznamenávala každé přehrání, včetně přeskočených skladeb a částečných poslechů – daleko nad rámec toho, co Spotify exportuje.
Nejlepší umělci, skladby a alba
Nastavitelné časové rozsahy zobrazují váš nejhranější obsah podle počtu přehrání, doby poslechu nebo prvních objevů.
Vzorce poslechu a trendy
Tepelné mapy a grafy vizualizují, kdy posloucháte nejvíce — denní dobu, den v týdnu, měsíční trendy a meziroční srovnání.
Analýza žánru a nálady
Agreguje zvukové vlastnosti skladeb Spotify a žánrové značky do grafů, které ukazují, jak se váš vkus v průběhu času mění.
Víceuživatelské řídicí panely
Každý uživatel připojí svůj vlastní účet Spotify prostřednictvím OAuth, aby domácnosti mohly každá sledovat svůj poslech samostatně na jednom serveru.
Proč provozovat Your Spotify u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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