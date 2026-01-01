Implementujte Opengist pomocí instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužný pastebin poháněný Gitem pro sdílení úryvků kódu s zvýrazňováním syntaxe a kompletní historií verzí.
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Co všechno můžete s produktem Opengist vytvořit
Opengist je self-hostovaný nástroj pro sdílení textu (pastebin), který ukládá každý úryvek jako skutečný Git repozitář. Na rozdíl od nástrojů pro sdílení textu založených na databázích je každý gist plně klonovatelný – uživatelé mohou nahrávat aktualizace, prohlížet celou historii commitů a spolupracovat pomocí standardních Git příkazů přes HTTP nebo SSH. Čisté webové rozhraní poskytuje zvýraznění syntaxe, fulltextové vyhledávání a režimy viditelnosti (veřejné, soukromé a neuvedené) pro každý úryvek.
Hostování Opengist na vašem VPS vám dává plné vlastnictví vašich úryvků kódu a sdílených textů, aniž byste je sdíleli se službami třetích stran. SQLite se používá ve výchozím nastavení bez nutnosti dalšího databázového kontejneru. První uživatel, který se zaregistruje, se stane administrátorem s přístupem k nastavení celé instance a správě uživatelů.
Hlavní funkce Opengist
Úložiště založené na Gitu
Každý fragment je uložen jako skutečné Git úložiště, které standardně poskytuje historii verzí, rozdíly a přístup ke klonování přes HTTP nebo SSH.
Zvýraznění syntaxe
Podporuje stovky jazyků s automatickou detekcí a ručním přepsáním pro přesné zvýraznění jakéhokoli úryvku kódu nebo konfiguračního souboru.
Ovládání viditelnosti
Nastavte jednotlivé gisty jako veřejné, soukromé nebo neuvedené, abyste přesně určili, kdo může objevit a zobrazit své úryvky.
Plnotextové vyhledávání
Vyhledávejte napříč všemi gisty podle obsahu, názvu souboru nebo jazyka pomocí vestavěného indexu Bleve – není vyžadován žádný externí vyhledávač.
OAuth přihlášení
Přihlaste se pomocí GitHubu, GitLabu, Gitey nebo jakéhokoli poskytovatele kompatibilního s OIDC namísto správy samostatného místního účtu.
Vložitelné úryvky
Vložte jakýkoli gist na externí stránky pomocí vygenerované značky skriptu, která vykresluje živý kód se zvýrazněnou syntaxí přímo na stránce.
Proč provozovat Opengist u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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