Sleva až 69 % na PatchMon

Implementujte PatchMon jedním kliknutím.

Platforma s vlastním hostováním pro správu linuxových záplat a monitorování flotily, s SSH terminálem v prohlížeči a skenováním shody.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte PatchMon jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem PatchMon vytvořit

PatchMon je open-source platforma pro správu záplat a monitorování flotily Linuxu, která správcům systémů poskytuje jednotný ovládací panel pro sledování, schvalování a nasazování záplat napříč všemi spravovanými Linuxovými hostiteli. Poskytuje přehled o stavu balíčků v reálném čase, orchestrvané záplatování s pracovními postupy schvalování, skenování shody s OpenSCAP a CIS, auditování zabezpečení Docker Bench a terminál SSH v prohlížeči poháněný Apache Guacamole — to vše bez nutnosti jakéhokoli klienta SSH na řídicím počítači.

Na rozdíl od komerčních řešení pro správu záplat, která účtují poplatky za uzel, je PatchMon zdarma k vlastnímu hostování a připojuje se ke spravovaným hostitelům prostřednictvím lehkého agenta. Veškerá historie záplat, zprávy o shodě a inventář hostitelů zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře bez odesílání dat externím službám.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce PatchMon

Orchestrace záplat napříč flotilou

Zkontrolujte čekající aktualizace napříč celou vaší flotilou Linuxových systémů, schvalte dávky oprav a nasaďte je s možnostmi plánování a vrácení zpět z jediného ovládacího panelu.

SSH terminál v prohlížeči

Přístup k jakémukoli spravovanému hostiteli přímo z prohlížeče prostřednictvím terminálu s podporou Apache Guacamole – není nutná instalace klienta SSH ani přesměrování portů.

Skenování souladu

Spouštějte bezpečnostní skeny OpenSCAP, CIS benchmark a Docker Bench proti spravovaným hostitelům a sledujte stav shody v průběhu času bez samostatných nástrojů.

Stav balíčku v reálném čase

Podívejte se, které balíčky jsou zastaralé, zranitelné nebo chybí napříč každým spravovaným hostitelem v reálném čase, s indikátory závažnosti a odkazy na CVE.

Schvalovací pracovní postupy záplat

Vyžadujte výslovné schválení před nasazením záplat na produkční hostitele, s auditními záznamy, které zaznamenávají, kdo co schválil a kdy.

Proč provozovat PatchMon u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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