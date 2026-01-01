Implementujte PatchMon jedním kliknutím.
Platforma s vlastním hostováním pro správu linuxových záplat a monitorování flotily, s SSH terminálem v prohlížeči a skenováním shody.
Vyberte si VPS balíček pro PatchMon
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PatchMon vytvořit
PatchMon je open-source platforma pro správu záplat a monitorování flotily Linuxu, která správcům systémů poskytuje jednotný ovládací panel pro sledování, schvalování a nasazování záplat napříč všemi spravovanými Linuxovými hostiteli. Poskytuje přehled o stavu balíčků v reálném čase, orchestrvané záplatování s pracovními postupy schvalování, skenování shody s OpenSCAP a CIS, auditování zabezpečení Docker Bench a terminál SSH v prohlížeči poháněný Apache Guacamole — to vše bez nutnosti jakéhokoli klienta SSH na řídicím počítači.
Na rozdíl od komerčních řešení pro správu záplat, která účtují poplatky za uzel, je PatchMon zdarma k vlastnímu hostování a připojuje se ke spravovaným hostitelům prostřednictvím lehkého agenta. Veškerá historie záplat, zprávy o shodě a inventář hostitelů zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře bez odesílání dat externím službám.
Hlavní funkce PatchMon
Orchestrace záplat napříč flotilou
Zkontrolujte čekající aktualizace napříč celou vaší flotilou Linuxových systémů, schvalte dávky oprav a nasaďte je s možnostmi plánování a vrácení zpět z jediného ovládacího panelu.
SSH terminál v prohlížeči
Přístup k jakémukoli spravovanému hostiteli přímo z prohlížeče prostřednictvím terminálu s podporou Apache Guacamole – není nutná instalace klienta SSH ani přesměrování portů.
Skenování souladu
Spouštějte bezpečnostní skeny OpenSCAP, CIS benchmark a Docker Bench proti spravovaným hostitelům a sledujte stav shody v průběhu času bez samostatných nástrojů.
Stav balíčku v reálném čase
Podívejte se, které balíčky jsou zastaralé, zranitelné nebo chybí napříč každým spravovaným hostitelem v reálném čase, s indikátory závažnosti a odkazy na CVE.
Schvalovací pracovní postupy záplat
Vyžadujte výslovné schválení před nasazením záplat na produkční hostitele, s auditními záznamy, které zaznamenávají, kdo co schválil a kdy.
Proč provozovat PatchMon u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.