Nasaďte nyní instalaci jedním kliknutím.
Monitorování Dockeru a Kubernetes bez konfigurace se sledováním stavu kontejnerů, kontrolami koncových bodů, certifikáty a veřejnou stránkou stavu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Maintenant vytvořit
Maintenant je open-source jednotný monitorovací nástroj, který nahrazuje několik self-hostovaných nástrojů najednou. Stačí spustit jeden kontejner a automaticky objeví každou úlohu na vašem hostiteli, sleduje stav kontejneru, využití zdrojů, HTTP a TCP koncové body, TLS certifikáty, aktualizace obrazů a rizika síťové bezpečnosti z jednoho dashboardu poháněného Go.
Navrženo pro self-hostery a malé týmy, Maintenant je dodáván jako jediný binární soubor podporovaný SQLite, bez nutnosti externí databáze nebo log shipperu. Je záměrně dodáván bez vestavěné autentizace a je určen k umístění za váš stávající reverzní proxy server, abyste si udrželi jednu identitní vrstvu napříč vaším stackem, zatímco vlastníte každou metriku, řádek logu a upozornění bez cen za hostitele nebo za metriku.
Hlavní funkce Maintenant
Automatické zjišťování kontejnerů
Detekuje každý kontejner Docker a úlohu Kubernetes v okamžiku spuštění, včetně změn stavu, smyček restartu a streamování protokolů.
Kontroly koncových bodů a dostupnosti
Definuje monitory srdečního tepu HTTP, TCP a cron prostřednictvím štítků Docker s konfigurovatelnými prahovými hodnotami selhání a obnovy.
Sledování TLS certifikátů
Automaticky importuje certifikáty z monitorovaných HTTPS koncových bodů a upozorňuje 30, 14, 7, 3 a 1 den před vypršením platnosti.
Metriky zdrojů
Zobrazuje grafy CPU, paměti, sítě a diskových I/O v reálném čase pro každý kontejner, s upozorněními na překročení prahové hodnoty, která jsou odfiltrována pro snížení šumu.
Aktualizujte inteligenci
Skenuje registry OCI, aby porovnalo hashe obrazů, takže přesně víte, u kterých úloh čekají novější verze.
Veřejná stavová stránka
Sdružuje závažnost monitoringu do stavové stránky v reálném čase, poháněné událostmi zasílanými serverem, pro zákazníky a kolegy.
Proč provozovat Maintenant u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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