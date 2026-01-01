Nasaďte Lemmy jedním kliknutím.
Federovaný agregátor odkazů a diskusní platforma, která umožňuje komunitám provozovat nezávislá fóra propojená prostřednictvím ActivityPub Fediverse.
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Co všechno můžete s produktem Lemmy vytvořit
Lemmy je bezplatná, open-source federovaná platforma pro agregaci odkazů a diskuse — představte si Reddit, ale každý server je provozován nezávisle svou komunitou a všechny servery se propojují prostřednictvím protokolu ActivityPub, takže se uživatelé mohou přihlásit k odběru komunit napříč Fediversem. Postavený v Rustu pro nízkou spotřebu zdrojů a vysokou souběžnost, Lemmy nabízí vláknové komentáře, hodnocení založené na hlasech, vlastní moderování komunity, více algoritmů řazení a vyladěné webové uživatelské rozhraní.
Vlastní hostování Lemmyho na vašem VPS umožňuje organizátorům komunit, zájmovým skupinám a zájmovým oblastem provozovat vlastní fórum bez modelů příjmů podporovaných reklamou, manipulace s algoritmickým obsahem nebo sběru dat z centrální platformy. Přibalený PostgreSQL a hostování obrázků pict-rs udržují vše uvnitř vaší infrastruktury.
Hlavní funkce Lemmy
Federované komunity
Uživatelé na jakékoli instanci Lemmy se mohou přihlásit k odběru komunit na vašem serveru a vaši uživatelé se mohou přihlásit k odběru komunit kdekoli ve Fediverse.
Komentáře ve vláknech a hlasování
Známá diskuse s vlákny ve stylu Reddit s hlasováním nahoru a dolů, více algoritmy řazení (žhavé, nejlepší, nové, kontroverzní) a nekonečnou hloubkou vláken.
Moderace pro jednotlivé komunity
Každá komunita má své vlastní moderátory s detailními oprávněními, vlastními pravidly a vyhrazeným protokolem moderování pro transparentnost.
Integrovaný hosting obrázků
Přibalený server pict-rs umožňuje uživatelům nahrávat obrázky a videa přímo na vaši instanci bez externího CDN nebo služeb třetích stran.
Funkce proti spamu
CAPTCHA při registraci, omezování četnosti požadavků, celoinstanční seznamy povolených a blokovaných položek a konfigurovatelné registrační aplikace pomáhají udržet spam a zneužívání zvládnutelné.
Mobilní aplikace
Několik aplikací pro iOS a Android se připojuje k jakékoli instanci Lemmy, takže uživatelé mohou procházet a přispívat z jakéhokoli mobilního klienta, který preferují.
Proč provozovat Lemmy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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