Nasaďte Lowcoder s instalací na jedno kliknutí.
Open-source low-code platforma pro vytváření interních aplikací, dashboardů a administrátorských panelů s funkcí drag-and-drop a konektorů pro reálná data.
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Co všechno můžete s produktem Lowcoder vytvořit
Lowcoder je open-source low-code platforma, která umožňuje vývojářům a provozním týmům sestavovat interní nástroje, administrátorské panely a zákaznické portály pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu metodou drag-and-drop. S více než 50 komponentami, nativními konektory pro databáze a REST API a plnou podporou JavaScriptu pro obchodní logiku týmy dodávají funkční aplikace během hodin namísto týdnů — aniž by musely znovu budovat frontend od nuly.
Vlastní hostování Lowcoderu na vašem vlastním VPS udržuje aplikační logiku, přihlašovací údaje ke zdrojům dat a interní uživatelská data uvnitř vaší infrastruktury. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádné limity použití a žádný přístup třetích stran k pracovním postupům, na kterých vaše podnikání denně závisí.
Hlavní funkce Lowcoder
Vizuální drag-and-drop nástroj pro tvorbu
Sestavujte rozhraní z více než 50 předpřipravených komponent — tabulky, formuláře, grafy, modální okna a další — a propojte je přímo s datovými dotazy, aniž byste museli psát HTML nebo CSS.
Nativní datové konektory
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL a oblíbeným nástrojům SaaS, aniž byste museli psát vlastní integrační kód.
Obchodní logika JavaScriptu
Pište vložený JavaScript uvnitř dotazů a obslužných rutin událostí k vyjádření transformací dat a pracovních postupů, které čistě bezkódové nástroje nedokážou zachytit.
Znovu použitelné moduly
Zabalte běžně používané obrazovky jako moduly a vložte je do více aplikací, čímž udržíte interní nástroje konzistentní s růstem katalogu.
Řízení přístupu na základě rolí
Definujte oprávnění pro jednotlivé aplikace, stránky a dotazy, aby každý člen týmu viděl pouze nástroje a data relevantní pro svou roli.
Vkládání aplikace a API
Vložte aplikace Lowcoder do stávajících webů a ovládejte je pomocí REST API, čímž začleníte low-code pracovní postupy do vašeho širšího produktového rozhraní.
Proč provozovat Lowcoder u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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