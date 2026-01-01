Instalace DenoKV jedním kliknutím.
Silně konzistentní databáze klíč-hodnota vyvinutá týmem Deno s transakcemi ACID a nativním API pro JavaScript.
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Co všechno můžete s produktem DenoKV vytvořit
DenoKV je moderní databáze klíč-hodnota vytvořená tvůrci Deno, nabízející silně konzistentní úložiště se zárukami transakcí ACID a nativním API pro JavaScript, které se přirozeně integruje do aplikací Deno. Podporuje atomické operace, sekundární indexy, automatické verzování a efektivní zpracování malých metadat i velkých binárních objektů – vše podpořeno úložným enginem SQLite pro spolehlivou perzistenci.
Vlastní hostování DenoKV na vašem VPS vám poskytuje předvídatelný výkon a náklady ve srovnání se spravovanými databázovými službami, úplnou kontrolu nad vaší datovou vrstvou a autentizaci na základě tokenů pro zabezpečený přístup. Je to ideální záložní úložiště pro aplikace Deno, které potřebují spolehlivé úložiště klíč-hodnota bez závislosti na dodavateli nebo variabilních cloudových cen.
Hlavní funkce DenoKV
ACID Transakce
Zaručuje atomicitu, konzistenci, izolaci a trvanlivost pro všechny operace, díky čemuž je bezpečné pro ukládání kritického stavu aplikace.
Nativní JavaScriptové API
Navrženo speciálně pro Deno s idiomatickým asynchronním API, které se přirozeně integruje do stávajících aplikací Deno a projektů Deno Deploy.
Atomické víceklíčové operace
Provádějte podmíněné operace čtení-úpravy-zápisu napříč více klíči v jedné atomické transakci, což umožňuje správu stavu bez stavu souběhu.
Sekundární indexy
Definujte sekundární indexy na vašich datech pro umožnění efektivního vyhledávání mimo primární klíč bez externí dotazovací infrastruktury.
Zabezpečení založené na tokenech
Zabezpečuje veškerý přístup k databázi pomocí vygenerovaného přístupového tokenu, čímž zabraňuje neoprávněným připojením k úložišti klíč-hodnota.
Proč provozovat DenoKV u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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