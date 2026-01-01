Implementujte Xibo CMS jedním kliknutím.
Open-source CMS pro digitální značení pro plánování rozvržení a médií napříč sítěmi obrazovek z jednoho centrálního serveru.
Vyberte si VPS balíček pro Xibo CMS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Xibo CMS vytvořit
Xibo CMS je vyspělá, plně open-source platforma pro digitální signage, která se používá k navrhování rozvržení, organizaci knihoven médií a plánování obsahu napříč sítěmi displejů — od jediné obrazovky v hale až po tisíce koncových bodů po celé zemi. CMS spravuje uživatele, oprávnění, kampaně, časové rozvržení (dayparting) a reportování o přehrávání, zatímco lehké přehrávače Xibo běžící na Androidu, webOS, Tizenu, Linuxu nebo Windows vykreslují obsah na obrazovce.
Self-hosting Xibo CMS na vašem VPS udržuje plány, analýzy publika a mediální aktiva pod vaší kontrolou bez poplatků za SaaS za displej. Tato šablona dodává CMS s MySQL, přenosem zpráv XMR pro ovládání přehrávače v reálném čase, Memcached pro kešování a QuickChart pro vložené grafy — vše propojené a zpřístupněné prostřednictvím předinstalované reverzní proxy Traefik s automatickým HTTPS.
Hlavní funkce Xibo CMS
Návrhář rozvržení
Vytvářejte vícezónová rozvržení kombinující obrázky, video, webové stránky, RSS, tickery a widgety pomocí vizuálního editoru drag-and-drop v prohlížeči.
Plánování a časové rozdělení
Naplánujte kampaně podle rozsahu dat, denní doby, dne v týdnu, opakování nebo priority – včetně přehrávání s ohledem na geografickou polohu a spouštěného událostmi.
Správa zobrazovacích skupin
Organizujte stovky nebo tisíce obrazovek do skupin a tagů, poté odesílejte různé rozvrhy do každého segmentu z jedné centrální konzole.
Ovládání hráče v reálném čase
Zahrnuté předávání zpráv XMR odesílá změny rozložení, požadavky na snímky obrazovky a příkazy připojeným hráčům v okamžiku, kdy publikujete.
Reportování potvrzení o přehrání
Shromažďujte statistiky přehrávání pro jednotlivé displeje pro dodržování předpisů a odsouhlasení reklam, se zprávami exportovatelnými jako CSV nebo vykreslenými jako grafy.
Multiplatformní hráči
Spárujte CMS s bezplatnými nebo licencovanými přehrávači Xibo na Androidu, webOS, Tizenu, Linuxu a Windows pro ovládání prakticky jakéhokoli hardwaru pro digitální značení.
Proč provozovat Xibo CMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.