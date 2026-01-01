Implementujte Moodle jedním kliknutím.
Nejoblíbenější open-source LMS na světě, kterému důvěřuje 489 milionů uživatelů pro online kurzy, hodnocení a školení.
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Co všechno můžete s produktem Moodle vytvořit
Moodle je nejpopulárnější open-source systém pro řízení výuky na světě, kterému důvěřuje 489 milionů uživatelů na více než 152 000 webech ve 236 zemích. Poskytuje vše, co pedagogové a školicí týmy potřebují: tvorbu kurzů, kvízy a hodnocení, vzájemné hodnocení, diskuzní fóra, správu známek a mobilní přístup – vše pod jednou samoobslužnou platformou. Díky shodě s přístupností WCAG 2.1 AA a více než 2 000 pluginům se Moodle přizpůsobí jakémukoli výukovému prostředí, od základních a středních škol až po oddělení firemního vzdělávání.
Vlastní hostování Moodle na vašem VPS eliminuje licenční poplatky za uživatele a dává vám úplné vlastnictví obsahu kurzů a dat studentů. Můžete instalovat vlastní pluginy, používat značková témata a integrovat se se stávajícími autentizačními systémy bez omezení stanovených poskytovateli hostovaných LMS.
Hlavní funkce Moodle
Tvůrce kurzů
Organizování kurzů přetažením s podporou videí, balíčků SCORM, kvízů, úkolů a interaktivních aktivit v jednom jednotném editoru.
Nástroje hodnocení
Kvízy, vzájemné hodnocení, hodnocení na základě rubrik a automatická zpětná vazba poskytují instruktorům flexibilní způsoby, jak hodnotit a sledovat pokrok studentů.
Funkce spolupráce
Diskusní fóra, chatovací místnosti, wiki a integrovaná videokonferenční integrace usnadňují aktivní učení a skupinovou interakci v jakémkoli rozsahu.
Analytika a přehledy
Přizpůsobitelné reporty sledují dokončení kurzu, výsledky kvízů a metriky zapojení, aby instruktoři mohli včas identifikovat studenty s potížemi.
Ekosystém pluginů
Více než 2 000 pluginů rozšiřuje Moodle o gamifikaci, integrace třetích stran, vlastní typy aktivit a specializované formáty hodnocení.
Proč provozovat Moodle u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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