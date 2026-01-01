Implementujte Scrypted jedním kliknutím.
Vysoce výkonná platforma pro integraci domácího videa a NVR s inteligentními detekcemi s podporou AI.
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Co všechno můžete s produktem Scrypted vytvořit
Scrypted je open-source platforma pro integraci domácího videa a síťový videorekordér (NVR), která sjednocuje IP kamery napříč ekosystémy chytré domácnosti včetně HomeKit, Google Home, Alexa a Home Assistant. Jeho hardwarově akcelerované překódování a architektura pluginů poskytují živé přenosy s nízkou latencí a spolehlivé nahrávky 24 hodin denně bez závislosti na dodavateli.
Plugin Scrypted NVR přidává nepřetržité nahrávání s chytrými detekcemi poháněnými umělou inteligencí, okamžitá upozornění na pohyb a propracovanou mobilní a desktopovou aplikaci pro vzdálené monitorování. Vlastní hosting na vašem VPS vám dává plné vlastnictví vašich záznamů a eliminuje průběžné poplatky za cloudové předplatné.
Hlavní funkce Scrypted
Integrace chytré domácnosti
Streamujte kamery do HomeKit, Google Home, Alexa a Home Assistant současně z jediné jednotné platformy.
NVR záznam 24 hodin denně
Nahrávejte každou kameru nepřetržitě pomocí pluginu Scrypted NVR a procházejte záznamy prostřednictvím intuitivní navigace na časové ose.
Chytré detekce AI
Dostávejte inteligentní upozornění na pohyb, osoby, vozidla a zvířata, využívající modely strojového učení přímo v zařízení.
Hardwarová akcelerace
Využijte GPU nebo hardwarově akcelerované dekódování videa pro plynulé streamy s nízkou latencí a minimální režií CPU.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte funkčnost stovkami komunitních pluginů podporujících kamery, zámky, senzory a zařízení chytré domácnosti.
Proč provozovat Scrypted u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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