Nainstalujte Jellystat jedním kliknutím.
Open-source dashboard statistik a přehledů pro mediální server Jellyfin s podrobným sledováním přehrávání a uživatelskou analytikou.
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Co všechno můžete s produktem Jellystat vytvořit
Jellystat je open-source statistická aplikace vytvořená speciálně pro mediální server Jellyfin, inspirovaná analytickým stylem Tautulli pro Plex. Připojuje se k API vašeho serveru Jellyfin a nepřetržitě shromažďuje data o přehrávání, uživatelskou aktivitu a informace o knihovně, přičemž vše prezentuje prostřednictvím interaktivních grafů a podrobných uživatelských panelů.
Vlastní hostování Jellystatu na VPS udržuje vaši historii sledování a analytiku serveru zcela pod vaší kontrolou, bez sledovacích služeb třetích stran. Přibalená databáze PostgreSQL uchovává historická data o přehrávání napříč aktualizacemi kontejnerů a vestavěný zálohovací systém ukládá vaše statistiky a konfiguraci, takže analytika přežije upgrady a migrace bez ručních exportů.
Hlavní funkce Jellystat
Sledování přehrávání
Každý stream Jellyfin se zaznamenává spolu s údaji o uživateli, položce, zařízení a délce sledování, abyste měli kompletní historii aktivity mediálního serveru.
Přehledy uživatelské aktivity
Uživatelské panely zobrazují dobu sledování, oblíbený obsah a zvyklosti sledování v rámci domácnosti pro transparentní přehled o využívání médií.
Knihovní statistiky
Podrobné rozbory filmů, pořadů a dalšího obsahu podle žánru, kodeku a rozlišení odhalují podobu vaší mediální knihovny.
Integrované zálohy
Zálohování a obnova databáze Jellystat jedním kliknutím uchovává vaše historické statistiky v bezpečí při aktualizacích, migracích a změnách hostingu.
Zabezpečení autentizace
Přihlášení založené na JWT chrání analytický panel před veřejným přístupem, aniž by záviselo na uživatelských účtech Jellyfin pro přihlášení.
Proč provozovat Jellystat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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