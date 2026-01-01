Implementujte ImmuDB instalací jedním kliknutím.
Neměnná databáze odolná proti neoprávněné manipulaci s kryptografickým ověřením pro auditovatelnou integritu dat.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ImmuDB vytvořit
ImmuDB je open-source, neměnná databáze napsaná v Go, která uchovává celou historii všech změn dat. Každý zápis je kryptograficky ověřen, což znemožňuje změnit nebo smazat záznamy bez detekce – a poskytuje vám tak auditní záznam odolný proti neoprávněné manipulaci již od návrhu.
ImmuDB, nasaditelná jako samostatný server, podporuje datové modely klíč-hodnota, SQL a dokumentové a je dodávána s vestavěnou webovou konzolí pro prohlížení dat a správu uživatelů. Vlastní hostování vám dává plnou kontrolu nad citlivými auditními záznamy, záznamy o dodržování předpisů a historií transakcí na vaší vlastní infrastruktuře bez externích závislostí.
Hlavní funkce ImmuDB
Úložiště s indikací manipulace
Každý záznam je propojen pomocí kryptografických hashů, takže jakákoli úprava nebo smazání je okamžitě zjistitelné klienty nebo auditory.
Podpora více modelů
Data lze dotazovat pomocí rozhraní klíč-hodnota, SQL nebo dokumentových – všechna sdílející stejný neměnný úložný engine bez migrací schématu mezi modely.
Integrovaná webová konzole
Integrované webové uživatelské rozhraní na portu 8080 vám umožňuje procházet databáze, spouštět SQL dotazy a spravovat uživatele bez instalace dalších nástrojů.
Kryptografické ověření
Klienti mohou nezávisle ověřit integritu jakékoli hodnoty, kterou přečtou, pomocí důkazů Merkleova stromu, čímž odpadá nutnost slepě důvěřovat serveru.
Úplná historie auditu
Všechny verze každého klíče jsou trvale uchovávány, což týmům pro dodržování předpisů a auditorům poskytuje úplný, ověřitelný řetězec správy pro každý datový bod.
Proč provozovat ImmuDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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