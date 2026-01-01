Implementujte Pulse instalací jedním kliknutím.
Monitorovací dashboard v reálném čase pro Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker a Kubernetes s upozorněními a historickými metrikami.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pulse vytvořit
Pulse je open-source monitorovací dashboard v reálném čase, který vám poskytuje jednotný přehled o vašich clusterech Proxmox VE, instancích Proxmox Backup Server, Docker hostech a Kubernetes úlohách. Nepřetržitě dotazuje každý připojený uzel a streamuje metriky CPU, paměti, úložiště a sítě do rychlého webového rozhraní, abyste mohli okamžitě, nikoli až po výpadku, odhalit zátěž na virtuálním stroji, kontejneru nebo úložišti záloh.
Protože je Pulse samostatně hostovaný, veškeré přihlašovací údaje a metriky zůstávají na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez telemetrie třetích stran a bez licencování na uzel. Provozování na vlastním VPS udržuje dashboard dostupný, i když monitorovaný host má problémy, a konfigurovatelná upozornění na překročení prahových hodnot vás informují e-mailem, webhooks nebo chatem dříve, než se malé problémy změní ve výpadek.
Hlavní funkce Pulse
Jednotné zobrazení Proxmox
Monitorujte více clusterů Proxmox VE a instancí Proxmox Backup Server z jednoho dashboardu, s metrikami pro jednotlivé VM, kontejnery a datová úložiště.
Realtimové metriky streamování
Živé údaje o CPU, paměti, disku a síti se nepřetržitě aktualizují přes WebSocket, abyste viděli změny zatížení, jakmile nastanou.
Monitorování Dockeru a Kubernetes
Sledujte využití zdrojů kontejnerů a podů společně s vašimi hostiteli Proxmox pro jeden konzistentní přehled napříč virtuálními stroji a kontejnery.
Konfigurovatelná prahová upozornění
Nastavte limity pro CPU, paměť, úložiště nebo teplotu a nechte se upozornit e-mailem, webhookem nebo chatem, než problémy eskalují.
Bezagentní dotazování API
Pulse se připojuje k Proxmoxu pomocí API tokenů, takže není potřeba nic navíc instalovat na uzly, které sleduje.
Proč provozovat Pulse u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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