Implementujte Reitti instalací jedním kliknutím.
Vlastně hostovaná platforma pro sledování polohy a časovou osu, která uchovává vaši historii pohybu v soukromí jako alternativa k Časové ose Google.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Reitti vytvořit
Reitti je aplikace pro sledování polohy a časovou osu s vlastním hostingem, která vám nabízí soukromou alternativu ke službě Google Timeline. Importujte svou stávající historii z exportů časové osy Google Maps, souborů GPX a GeoJSON, nebo posílejte živé polohy z mobilních aplikací, jako jsou OwnTracks a GPSLogger, abyste si vytvořili nepřetržitý záznam o tom, kde jste byli.
Reitti automaticky detekuje významná místa a cesty a poté je vizualizuje na interaktivní mapě s denními časovými osami a statistikami pohybu. Protože vše běží na vašem vlastním serveru, vaše podrobná historie polohy nikdy neopustí vaši infrastrukturu a nikdy není využívána pro reklamu. Tato šablona obsahuje databázi PostGIS pro geoprostorové dotazy, cache Redis a cache mapových dlaždic, takže celý stack funguje společně ihned po vybalení.
Hlavní funkce Reitti
Vícezrojový import
Načtěte historii z exportů z Časové osy Google Maps, souborů GPX a GeoJSON, nebo streamujte živá data z OwnTracks a GPSLogger.
Automatická detekce místa
Reitti analyzuje vaše nezpracované body k detekci významných míst a navštívených lokalit bez ručního označování.
Cestovní tipy a poznatky
Pohyby jsou seskupeny do cest s ujetými vzdálenostmi, dobami trvání a druhy dopravy, takže se vaše časová osa čte jako deník.
Interaktivní časová osa mapy
Prohlížejte si jakýkoli den na interaktivní mapě s trasami, zastávkami a chronologickou časovou osou vaší aktivity.
Soukromí na vlastním hostingu
Všechna data o poloze zůstávají ve vaší vlastní databázi PostGIS, nikdy nejsou sdílena se společností Google ani používána pro reklamu.
Proč provozovat Reitti u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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