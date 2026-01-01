Implementujte Headroom s jednoklikovou instalací.
Open-source proxy pro kompresi kontextu, která snižuje využití tokenů LLM o 60–95 % pro agenty AI a nástroje pro kódování.
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Co všechno můžete s produktem Headroom vytvořit
Headroom je open-source middleware pro kompresi kontextu pro agenty AI a aplikace poháněné LLM. Nasazený jako transparentní proxy, sedí mezi vaším agentem a jakýmkoli koncovým bodem API kompatibilním s OpenAI, automaticky komprimuje výstupy nástrojů, protokoly, RAG bloky, soubory a historii konverzací — čímž snižuje využití tokenů o 60–95 % bez ztráty přesnosti odpovědí.
Headroom se nativně integruje s Claude Code, Cursor a dalšími nástroji kompatibilními s MCP prostřednictvím svého vestavěného rozhraní serveru MCP. Vlastní hostování na vašem VPS eliminuje vystavení dat třetím stranám a poskytuje vám plnou kontrolu nad tím, ke kterému backendu AI se vaši agenti připojují.
Hlavní funkce Headroom
Obrovské úspory tokenů
Komprimuje výstupy nástrojů, protokoly a historii konverzací před odesláním do LLM, čímž snižuje spotřebu tokenů o 60–95 % bez ztráty přesnosti.
Proxy bez kódu
Funguje jako drop-in proxy mezi vaším agentem a jakýmkoli API kompatibilním s OpenAI – nevyžaduje žádné změny SDK, abyste mohli okamžitě začít šetřit tokeny.
Kontextová deduplikace
Automaticky deduplikuje sdílený kontext napříč Claude, Codex, Gemini a dalšími agenty běžícími ve stejné relaci.
Podpora MCP Serveru
Zpřístupňuje kompresní nástroje jako koncové body MCP, nativně se integrující s Claude Code, Cursor a jakýmkoli kódovacím agentem kompatibilním s MCP.
Vlastní směrování backendu
Směrujte požadavky na jakýkoli backend kompatibilní s OpenAI konfigurací jediné proměnné prostředí — nejsou vyžadovány žádné změny kódu agenta.
Proč provozovat Headroom u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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