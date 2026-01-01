Implementujte SABnzbd jedním kliknutím.
Automatický stahovač binárních souborů z Usenetu, který zařazuje do fronty, ověřuje a extrahuje soubory NZB bez ručního zásahu.
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Co všechno můžete s produktem SABnzbd vytvořit
SABnzbd je přední open-source stahovač z Usenetu, který automatizuje celý proces od souboru NZB až po hotový soubor: paralelní stahování z více serverů, ověřování integrity pomocí PAR2, automatickou opravu a rozbalování archivů – to vše bez ručních kroků. Již více než deset let tvoří základ pro automatizované pracovní postupy správy médií.
Provozování SABnzbd na VPS zajišťuje nonstop dostupnost pro monitorování RSS a fronty stahování, aniž byste museli mít zapnutý domácí počítač. Šířka pásma datacentra často převyšuje rychlosti domácího připojení a stahování se ukládá na úložiště VPS pro pozdější streamování nebo načítání prostřednictvím Sonarr, Radarr a celého ekosystému pro automatizaci médií.
Hlavní funkce SABnzbd
Automatizované zpracování NZB
Automaticky zpracovává celý proces stahování – načítá, ověřuje pomocí PAR2, opravuje nekompletní soubory a extrahuje archivy bez zásahu uživatele.
Víceserverová podpora
Připojuje se k několika poskytovatelům Usenetu s prioritním řazením a konfigurací doplňovacích serverů pro dokončení stahování navzdory neúplnému pokrytí článků.
Integrace Sonarr a Radarr
Funguje jako klient pro stahování pro populární sadu pro automatizaci médií arr, což umožňuje plně automatizované pracovní postupy pro získávání televizních pořadů a filmů.
Plánování šířky pásma
Nastavte rychlostní limity a aktivní hodiny, aby stahování nekonkurovalo jiným službám během období špičkového využití.
Monitorování RSS kanálu
Sleduje RSS kanály z indexerů Usenetu a automaticky spouští stahování, když je zveřejněn nový obsah odpovídající vašim filtrům.
Proč provozovat SABnzbd u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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