Nasadit Seafile jedním kliknutím.
Samoobslužná platforma pro synchronizaci a sdílení souborů jako alternativa k Dropboxu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Seafile vytvořit
Seafile je vysoce výkonná open-source platforma pro synchronizaci a sdílení souborů, kterou používají miliony lidí po celém světě. Její unikátní technologie synchronizace na úrovni bloků zajišťuje rychlé přenosy souborů s efektivním využitím šířky pásma napříč zařízeními, díky čemuž je ideální pro týmy spravující rozsáhlé knihovny souborů.
S šifrováním na straně klienta, verzováním souborů, detailními oprávněními složek a nativními synchronizačními klienty pro každou platformu poskytuje Seafile správu souborů na podnikové úrovni bez poplatků za předplatné nebo cen za uživatele. Vlastní hosting udržuje všechna vaše data na vašem vlastním serveru. Tato šablona zahrnuje MariaDB pro ukládání metadat, Memcached pro výkonnostní cachování a směrování HTTPS pomocí Traefiku pro bezpečný přístup.
Hlavní funkce Seafile
Bloková synchronizace
Delta synchronizace přenáší pouze změněné bloky souborů, čímž zajišťuje rychlou synchronizaci s úsporným využitím šířky pásma napříč všemi připojenými zařízeními.
Koncové šifrování
Knihovny šifrované na straně klienta zajišťují šifrování souborů před opuštěním vašeho zařízení, čímž chrání citlivá data v klidu i během přenosu.
Verzování souborů
Automatická historie verzí s konfigurovatelným uchováváním vám umožňuje obnovit předchozí verze souborů a sledovat změny v průběhu času.
Zabezpečené odkazy pro sdílení
Sdílejte soubory a složky prostřednictvím odkazů s hesly, daty vypršení platnosti a limity stahování pro řízenou externí spolupráci.
Multiplatformní klienti
Nativní synchronizační klienti pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android udržují vaše soubory dostupné na každém zařízení.
Proč provozovat Seafile u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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