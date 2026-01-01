Implementujte Navidrome jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný server pro streamování hudby, který přehrává vaši osobní sbírku kdekoli prostřednictvím prohlížeče nebo aplikací kompatibilních se Subsonicem.
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Co všechno můžete s produktem Navidrome vytvořit
Navidrome je lehký a rychlý server pro streamování hudby, který vám poskytuje přístup k vaší vlastní hudební sbírce z jakéhokoli zařízení, podobně jako Spotify. Automaticky skenuje vaše hudební složky, extrahuje metadata a poskytuje soubory MP3, FLAC, AAC, OGG a OPUS prostřednictvím moderního webového rozhraní a API kompatibilního se Subsonicem, které podporují desítky mobilních aplikací včetně DSub, Symfonium a Feishin. Podpora více uživatelů znamená, že každý posluchač získá své vlastní seznamy skladeb, hodnocení a statistiky poslechovosti.
Vlastní hostování Navidrome znamená trvalý přístup ke každému albu, které vlastníte, bez ohledu na změny licencí nebo ukončení služeb. Nejsou zde žádné poplatky za předplatné, žádná komprese kvality zvuku a žádné sledování chování – jen vaše hudba, streamovaná z vaší vlastní infrastruktury v plné kvalitě.
Hlavní funkce Navidrome
Kompatibilní se Subsonic API
Funguje s desítkami mobilních aplikací na iOS a Androidu, takže si můžete vybrat svůj preferovaný přehrávač, aniž byste byli vázáni na proprietárního klienta.
Víceformátová podpora
Streamuje MP3, FLAC, AAC, OGG a OPUS s transkódováním za běhu pro přizpůsobení datového toku pro pomalejší připojení bez ztráty původní kvality.
Automatické skenování knihovny
Automaticky skenuje hudební složky podle konfigurovatelného plánu, extrahuje metadata a obaly alb, aby vaše knihovna zůstala aktuální, když přidáváte soubory.
Víceuživatelský poslech
Každý uživatel získává nezávislé seznamy skladeb, hodnocení hvězdičkami a historii poslechu na sdíleném serveru, aniž by zasahoval do práce ostatních.
Last.fm Scrobbling
Automaticky sleduje vaši historii poslechů na Last.fm a ListenBrainz a udržuje vaše počty přehrání a hudební profil aktuální.
Proč provozovat Navidrome u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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