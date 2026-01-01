Implementujte Plik s instalací na jedno kliknutí.
Škálovatelná samoobslužná platforma pro dočasné sdílení souborů – jako WeTransfer, ale pod vaší plnou kontrolou.
Vyberte si VPS balíček pro Plik
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Plik vytvořit
Plik je open-source platforma pro dočasné sdílení souborů, která vám umožňuje nahrávat soubory a sdílet zabezpečené, časově omezené odkazy s kýmkoli — aniž byste se spoléhali na cloudové služby třetích stran. Navržena s ohledem na soukromí a flexibilitu, podporuje nahrávání chráněné heslem, jednorázové odkazy ke stažení, které zmizí po prvním přístupu, a end-to-end šifrování pomocí protokolu age.
Vlastní hostování Pliku na vašem VPS znamená, že vaše soubory zůstanou na infrastruktuře, kterou kontrolujete, s konfigurovatelnými dobami uchování a limity velikosti souborů. Moderní webové rozhraní Vue 3 usnadňuje správu nahrávání, zatímco vestavěný klient CLI umožňuje skriptované přenosy souborů z jakékoli platformy.
Hlavní funkce Plik
Odkazy s vypršením platnosti
Nastavte vlastní dobu platnosti pro každé nahrání, aby sdílené soubory automaticky vypršely a byly smazány, čímž udržíte své úložiště čisté.
Jednorázová stažení
Generujte jednorázové odkazy, které se po prvním stažení samy zničí, čímž zajistíte, že se soubory dostanou pouze k zamýšlenému příjemci.
Heslem chráněné nahrávání
Chraňte jednotlivé nahrávky heslem, aby k nim měli přístup pouze příjemci se správnými přihlašovacími údaji.
Koncové šifrování
Šifrujte soubory na straně klienta pomocí protokolu age před nahráním, aby ani operátor serveru nemohl číst obsah.
Vícenásobné úložné backendy
Ukládejte soubory lokálně nebo se připojte k S3, Google Cloud Storage, nebo OpenStack Swift pro neomezené škálování kapacity.
Podpora klienta CLI
Nahrávání a správa souborů přímo z terminálu pomocí multiplatformního klienta Go CLI, umožňující skriptované a automatizované přenosy.
Proč provozovat Plik u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.