Nasaďte SickGear pomocí jednoklikové instalace.
Stabilní server pro automatizaci televizních pořadů – dlouhodobě fungující, plně vybavená odnož Sick-Beard pro vlastní PVR nastavení.
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Co všechno můžete s produktem SickGear vytvořit
SickGear je nejstabilnější a funkcemi nejkompletnější komunitně udržovaná odnož původního projektu Sick-Beard — server pro automatizaci televizních pořadů, který si sami hostujete a který sleduje pořady, které odebíráte, monitoruje Usenet indexery a torrent trackery kvůli novým epizodám a předává nalezené vydání vašemu stahovači pro automatický import do knihovny. Nepřetržitě se vyvíjí od roku 2014 se zaměřením na spolehlivost, široké pokrytí indexerů a propracované webové uživatelské rozhraní inspirované původním designem Sick-Beard.
Vlastní hostování SickGear na VPS udržuje vaši automatizaci TV pořadů v chodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže se epizody objeví ve vaší knihovně minuty po vydání. Přirozeně se propojuje s Plex, Jellyfin, Emby a širším mediálním stackem Servarr a funguje prakticky s každým Newznab a Torznab indexerem.
Hlavní funkce SickGear
Zobrazit sledování s profily kvality
Předvolby pro jednotlivé pořady pro kvalitu, rozlišení, jazyk a kodek znamenají, že každý titul je načten přesně ve formátu, který chcete.
Široká podpora indexátorů
Kompatibilita s Newznab a Torznab plus přímé pluginy pro mnoho soukromých trackerů pokrývají prakticky každý Usenet a indexovač torrentů.
Integrace nativního stahovače
Vestavěné pluginy pro NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge a rTorrent umožňují SickGearu řídit celý proces stahování.
Vyhledávání titulků
Integrace OpenSubtitles, Addic7ed a Podnapisi stahuje odpovídající titulky ve vašich preferovaných jazycích ihned po každém stažení.
Podpora Anime a speciálních formátů
Vestavěná integrace AniDB zpracovává konvence pojmenování specifické pro anime a absolutní číslování epizod bez ručních řešení.
Proč provozovat SickGear u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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