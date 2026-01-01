Implementujte XBackBone jedním kliknutím.
Lehký server pro sdílení souborů a snímků obrazovky s vlastním hostováním a plnou podporou pro ShareX, ScreenCloud a Flameshot.
Vyberte si VPS balíček pro XBackBone
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem XBackBone vytvořit
XBackBone je odlehčený PHP správce souborů a platforma pro hostování obrázků, postavená na principu populárního pracovního postupu nahrávání ShareX. Stačí přetáhnout snímek obrazovky nebo soubor do ShareX (nebo ScreenCloud, Flameshot či jakéhokoli kompatibilního klienta) a XBackBone jej okamžitě nahraje a zpřístupní s krátkou sdílitelnou URL adresou – s vestavěným náhledem Markdownu, vykreslováním prostého textu, zobrazením galerie a uživatelskými kvótami.
Vlastní hostování XBackBone na VPS nahrazuje komerční platformy pro hostování obrázků a služby pastebin infrastrukturou, kterou plně kontrolujete. Víceuživatelské účty, oprávnění založená na rolích a vestavěná integrace OAuth jej činí vhodným jak pro jednotlivce, tak pro malé týmy, kteří chtějí soukromý koncový bod pro ukládání snímků obrazovky a souborů.
Hlavní funkce XBackBone
ShareX-nativní nahrávky
Přetáhněte soubory do ShareX, ScreenCloud nebo Flameshot a XBackBone je okamžitě hostuje prostřednictvím standardního nahrávacího API.
Galerie a náhledy
Zobrazení galerie v prohlížeči s automaticky generovanými miniaturami a také vložené vykreslování pro obrázky, video, zvuk a obsah Markdown.
Víceuživatelské účty
Účty pro jednotlivé uživatele s oprávněními založenými na rolích a individuálními kvótami umožňují týmům nebo rodinám sdílet jeden server, aniž by si navzájem zasahovaly do knihoven.
Veřejné a soukromé odkazy
Každé nahrání generuje krátkou URL adresu s volitelnou ochranou heslem, dobou platnosti a režimy jednorázového přístupu pro citlivý obsah.
Podpora OAuth a SSO
Vestavěná integrace OAuth s Googlem, Discordem a GitLabem eliminuje samostatnou správu účtů pro týmy, které již tyto platformy využívají.
Proč provozovat XBackBone u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.